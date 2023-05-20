Tối ngày 19/5, trên địa bàn thành phố Lào Cao đã ghi nhận vụ việc xe ô tô và xe máy va chạm mạnh khiến 3 học sinh đi xe máy tử vong.

Vào chiều 19/5, tại km 133+600 Quốc lộ 4D, thuộc địa phận thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San (thành phố Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 học sinh tử vong.

Theo thông tin từ Báo Lào Cai, vụ tai nạn khiến 3 học sinh đi xe máy gồm: Lý Gia Tuyền (SN 2011), Vũ Đình Thái (SN 2010) và Vũ Đình Đại (SN 2010) tử vong, cả ba đều ngụ tại xã Cốc San, thị xã Sa Pa. Tuyền tử vong tại chỗ còn Thái và Đại tử vong được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 23 cùng ngày 2 em đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: An toàn giao thông

Dẫn thông tin từ Báo Giao thông, ba xe cùng lưu thông, đến đoạn đường trên, xe máy đã bị kẹp giữa hai ô tô. Được biết, cả 3 nạn nhân tử vong là học sinh trường THCS xã Cốc San, TP Lào Cai.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra và xác định nguyên nhân.

Theo khuyến cáo của ngành chức năng, Quốc lộ 4D đoạn thành phố Lào Cai - thị xã Sa Pa dốc và nhiều khúc cua, mật độ phương tiện lưu thông rất đông, nhất là vào cuối tuần, người điều khiển phương tiện lưu thông cần hết sức chú ý, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

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