Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái mồ côi cạnh bờ đê biển

Xã hội 19/05/2023 21:23

Tối ngày 19/5, trong khi đang ra đê đánh bắt cá, ngư dân phát hiện thi thể bé gái nằm cạnh đê biển.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, vào khoảng 18 giờ ngày 19/5 tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau người dân đã phát hiện thi thể bé gái L.T.C.L (SN 2008) bé gái cạnh bờ đê biển trên địa bàn.

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái mồ côi cạnh bờ đê biển - Ảnh 1
 Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé - Ảnh: Người đưa tin

Lập tức, vụ việc đã được người dân trình báo lên cơ quan có thẩm quyền. Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra. Thi thể bé gái hiện đã được bàn giao cho người thân an táng sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi.

Cũng theo thông tin từ Người đưa tin, sáng cùng ngày, trong lúc ra biển đánh bắt thủy sản, người dân tá hỏa phát hiện một thi thể bé gái cạnh bờ kè đê biển thuộc ấp Kinh Hòn Bắc (xã Khánh Bình Tây).

Một người dân cho biết, cháu bé có hoàn cảnh rất đáng thương. Bé tên  L.T.C.L , cha bé hiện đã mất. Sau khi cha mất, mẹ có gia đình mới nên bé sống với bà con tại địa phương.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

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Từ khóa:   tử vong cháu bé hoàn cảnh thương tâm

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