Chiều ngày 19/5, một xe ô tô lưu thông với tốc độ cao vào giờ cao điểm đã tông liên tiếp vào nhiều phương tiện khiến 3 nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin từ Báo Hải Dương, vào khoảng 16 giờ 40 chiều ngày 19/5 tại thành phố Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn do xe ô tô mang biển kiểm soát 34A – 62841 lưu thông từ hướng ngã tư Máy Sứ đi đại lộ Hồ Chí Minh. Khi đến cổng Công ty CP Sứ Hải Dương thuộc đường Phạm Ngũ Lão thì đâm liên tiếp vào xe máy 34K1 -039.37 và 2 xe máy điện chưa rõ biển số và người điều khiển phương tiện. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người lớn, 2 em học sinh bị thương. Các nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Rất may không có trường hợp nào lâm vào nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Hải Dương Cũng theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, các nhân chứng kể lại rằng vào thời điểm trên, có 1 xe ô tô loại 5 chỗ lưu thông tới hướng ngã tư với tốc độ khá cao. Khi đi đến khu vực trước cửa Điện Máy Xanh (đối diện cổng UBND phường Lê Thanh Nghị), xe ô tô đã đâm vào một cháu học sinh đang đạp xe trên đường khiến cháu ngã xuống đường, bị thương nặng. Hiện trường vụ tai nạn có khăn dính máu và giày của nạn nhân - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống Xe ô tô tiếp tục đâm vào một người đi xe máy, một xe máy điện đangl lưu thông gần đó làm các nạn nhân ngã văng xuống đường, bị thương. Sau khi đâm trúng các nạn nhân, xe ô tô không dừng lại kiểm tra tình hình mà trực tiếp bỏ chạy về hướng trung tâm nội thành Hải Dương.

Tại hiện trường, có rất nhiều mảnh vỡ của các phương tiện vương vãi khắp nơi, có áo dính máu; cạnh đó có một người đàn ông bị thương ở tay, chân ngồi ở hành lang. Trước cửa Điện Máy Xanh là chiếc xe đạp nằm nghiêng được cho là của cháu nhỏ; còn xe máy điện nằm bẹp vỡ giữa đường. Chiếc xe đạp nghi là của cháu bé học sinh bị ô tô tông - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống Vụ tai nạn đúng vào giờ cao điểm, lực lượng chức năng đã tích cực bảo vệ hiện trường, phân luồng bảo đảm không xảy ra ùn tắc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng như danh tính người điều khiển xe ô tô 34A -62841 vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra để chịu trách nhiệm theo pháp luật.

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