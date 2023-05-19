Vụ người cha nhẫn tâm hành hạ con 5 tuổi vì nghi không phải con mình: Bắt giữ nghi can

Xã hội 19/05/2023 19:51

Đối tượng Nguyễn Văn Khẩn liên tục hành hạ cháu N.G.B. vì nghi không phải con ruột, gần đây nhất Khẩn đi làm về không thấy cháu B ở nhà nên đã đi tìm và dùng đoạn tre khô dài khoảng 60 cm đánh cháu nhiều nhát.

Ngày 19/5, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã có quyết định khởi tố và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Khẩn (sinh năm 1985, trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) để điều tra và xác minh vụ việc đối tượng hành hạ trẻ em. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, Nguyễn Văn Khẩn khai nhận do tính tình có chút nóng nảy và muốn dạy con nên đã nhiều lần dùng các vật sắc nhọn như tre, vọt, móc quần áo, dép để đánh cháu N.G.B (sinh năm 2018) khiến bé có nhiều thương tích trên cơ thể.

Vụ người cha nhẫn tâm hành hạ con 5 tuổi vì nghi không phải con mình: Bắt giữ nghi can - Ảnh 1
 Vật dụng đói tượng Nguyễn Văn Khẩn dùng đánh cháu B. - Ảnh: Công an nhân dân

Theo lời nghi can, gần đây nhất vào ngày 15/5/2023 Khẩn đi làm về không thấy cháu B ở nhà nên đã đi tìm và dùng đoạn tre khô dài khoảng 60 cm đánh cháu nhiều nhát vào phần mông, bắp chân, lưng và tay gây ra nhiều thương tích. Sau khi phát hiện cháu B. bị bạo hành, bé đã mau chóng được đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện cháu B. đang điều trị tại bệnh viện do đa chấn thương, trầy xước da, bầm tím vùng đầu, ngực, vai, lưng, tay hai bên sưng nề.

Vụ người cha nhẫn tâm hành hạ con 5 tuổi vì nghi không phải con mình: Bắt giữ nghi can - Ảnh 2
 Đối tượng Nguyễn Văn Khẩn tại đồn công an - Ảnh: Báo Lao động

Cũng theo Báo Lao động, nguyên nhân Khẩn hành hạ con vì nghi ngờ rằng cháu B. không phải con ruột của mình. Cụ thể, vào năm 2018, Khẩn sinh sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Yến (trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) nhưng không đăng ký kết hôn và sinh ra cháu N.G.B. Sau đó, chị Yến đã bỏ đi (không rõ đi đâu). Trong khi đó, Giấy khai sinh số 211/2018 do UBND xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cấp không thể hiện bố đẻ của cháu B là ai nên chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định bé là con đẻ hay con nuôi hợp pháp của Khẩn.

Hiện Công an huyện Hưng Hà đã thu mẫu ADN của Khẩn với cháu B để giám định gen, xác định quan hệ huyết thống.

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