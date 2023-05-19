Tại toà, Jeong In Cheol khai tháng 3/2019, bị cáo và anh Han Yong Duk (quốc tịch Hàn Quốc) - bị hại, góp vốn đầu tư ở 1 khu công nghiệp tại An Giang thông qua ông Kim Jang Kook nhưng thua lỗ.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 19/5, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với Jeong In Cheol (SN 1985; quốc tịch Hàn Quốc; kinh doanh).

Đến ngày 14/11/2020 ,anh Han Yoong Duk đến gặp Jeong Incheol hỏi vay 2,7 tỉ đồng trong 2 ngày, lãi suất 30%/2 ngày.

Một tuần trước ngày xảy ra vụ án, anh Han Yong Duk gặp Jeong In Choel bàn bạc việc tìm ông Kim Jang Kook lấy lại tiền.

Đến ngày 17/11/2020, anh Han Yong Duk không trở nợ cho Jeong In Cheol (cả gốc và lãi) mà còn đòi cấn trừ số tiền đã cùng đầu tư kinh doanh tại An Giang.

Jeong In Cheol khai rằng bản thân bị ức chế tâm lý, bị áp lực do việc kinh doanh thua lỗ nên nảy sinh ý định bắt giữ anh Han Yong Duk để gây áp lực, đòi tiền.

Bị cáo Jeong In Cheol tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Báo người Lao Động

Chiều 26/11/2020, Jeong In Cheol chở anh Han Yong Duk đến công ty giải quyết việc trả nợ. Lúc này, anh Han Yong Duk đưa 2 vòng tay để Jeong Incheol bán nhưng Cheol không đồng ý vì không có giấy tờ.

Tiếp đó, Jeong In Cheol đưa ly bia đã pha sẵn thuốc ngủ và 4-5ml chất độc cho anh Han Yong Duk uống.

Khi anh Han Yong Duk bất tỉnh, Cheol lấy găng tay y tế nhét vào miệng người này. Sau đó, Jeong In Cheol kéo anh Han Yong Duk xuống tầng 1 đưa vào phòng vệ sinh để phân xác nạn nhân, sau đó bỏ vào va - li và các túi ni-lông giấu ở nhiều nơi trong công ty.

Theo thông tin từ Vietnamnet, thấy hai chiếc vòng trên tay nạn nhân, Jeong In Cheol tháo ra rồi tra trên mạng thì thấy một chiếc có giá 42 ngàn USD và một chiếc có giá 52 ngàn USD. Gây án xong, anh ta thản nhiên đi ngủ.

Ngày 27/11/2020, Jeong In Cheol kêu nhân viên đi mua dùm 1 cái vali loại lớn, 30 túi nylon và 5 cuộn băng keo. Trưa cùng ngày, Jeong In Cheol bỏ các phần thân thể anh Han Yong Duk vào vali và túi nylon, đưa lên tầng thượng cất giấu.

Tiếp đó, nhờ anh Seo Hyeong Seok đi bán dùm 2 chiếc vòng đã cướp được của nạn nhân. Tuy nhiên, khi mang ra chợ Bến Thành, do không có giấy tờ nên chỉ được trả 80 triệu đồng, Jeong In Cheol không đồng ý bán, kêu anh Seo Hyeong Seok mang về.

Qua nhiều sự việc, nghi ngờ Jeong In Cheol giết anh Han Yong Duk để cướp 2 chiếc vòng nên anh Seo Hyeong Seok nên đã gặng hỏi thì Jeong In Cheol thừa nhận đã giết chết anh Han Yong Duk rồi bỏ đi. Ngay lập tức, anh Seo Hyeong Seok đã tới Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam trình báo sự việc.

Bị quỵt tiền tỷ, giám đốc Jeong In Cheol đã ra tay sát hại, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh - Ảnh: VnExpress

Trưa 28/11/2020, công an đã bắt giữ được Jeong In Cheol khi đang ẩn náu tại căn hộ người bạn ở chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng do bị áp lực nợ nần về số tiền đã đứng ra vay đưa cho anh Han Yong Duk, nhưng khi đòi nạn nhân không trả lại còn đe dọa sẽ thuê giang hồ giết bị cáo và gia đình nên bị cáo mới giết anh Han Yong Duk.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đã xâm phạm trực tiếp tới tính mạng của tài sản của người khác nên phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa, sau khi xem xét HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là tử hình.