Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 19/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Jeong Incheol (quốc tịch Hàn Quốc) về tội giết người và cướp tài sản.

Tháng 3/2019, Jeong Incheol quen biết anh Han Yong Duk (Quốc tịch Hàn Quốc) tại một quán ăn. Cả hai góp vốn mỗi người 1,8 tỉ đồng và thông qua Kim Jang Kook đầu tư tại khu công nghiệp An Giang.

Theo cáo trạng, Jeong Incheol cùng gia đình nhập cảnh vào Việt Nam vào năm 2010, là lao động tự do. Năm 2018, Jeong Incheol cùng vợ thành lập công ty hoạt động quảng cáo tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Một tuần trước ngày xảy ra vụ án, anh Han Yong Duk có đến công ty tìm Jeong Inchoel để bàn bạc tìm ông Kim Jang Kook lấy lại tiền đầu tư. Han Yong Duk đưa cho Jeong Inchoel một chai nhựa chứa chất độc cyanide và nói với Jeong Inchoel: "Nếu ông Kook không trả lại tiền thì sẽ đầu độc để lấy tài sản".

Bị cáo Jeong In Cheol tại phiên xét xử - Ảnh: VnExpress

Đến ngày 14/11/2020, Han Yoong Duk đến gặp Jeong Incheol hỏi vay 2,7 tỉ đồng trong 2 ngày để kinh doanh, lãi suất 30%/ngày nhưng sau đó không trả nợ mà còn thách thức, cấn trừ số tiền 1,8 tỉ đồng đã đầu tư với cho Jeong Incheol khi cả hai góp tiền kinh doanh.

Dẫn tin từ VnExpress, cáo trạng xác định, Duk mang một chai thuốc trừ sâu đến công ty của bị cáo yêu cầu trả lại 1,8 tỷ đồng, nếu không có tiền thì lấy chai thuốc này đi đầu độc người đã nhận tiền hùn vốn (bạn của bị cáo) lấy tài sản. Choel không đồng ý, hai bên xảy ra to tiếng, mâu thuẫn. Từ đó, Cheol nảy sinh ý định bắt anh Duk, gây áp lực đòi tiền đã cho vay.

Ngày 24/11, Cheol đến siêu thị mua cưa, kìm, kéo, túi nylon, găng tay cao su... mang về công ty cất giấu. Hôm sau, ông ta mua thêm 10 viên thuốc ngủ tán nhuyễn bỏ vào ly để sẵn ở công ty.

Chiều 26/11, khi nhân viên về hết, Cheol lái ôtô chở Duk về trụ sở Công ty Creata Việt Nam để uống bia và "bàn kế hoạch trả nợ". Tại tầng hai, Cheol gây áp lực buộc đồng hương trả tiền, Duk nói "lấy 2 vòng tay hạt xoàn trị giá gần 100.000 USD đem bán" nhưng bị cáo không đồng ý vì không có giấy tờ.

Cheol lấy chai thuốc độc, đổ vào ly bia đã pha thuốc ngủ đưa cho Duk uống. Khi nạn nhân bất tỉnh, bị cáo lấy 9 găng tay cao su nhét vào miệng. Lúc sau, khi biết Duk đã chết, Cheol kéo xác vào thang máy đưa xuống lầu một. Vì còn tức giận việc không đòi được tiền, nên bị cáo lấy búa đập vào đầu nạn nhân, cưa thi thể thành nhiều phần cho vào các bao nylon mang lên sân thượng cất giấu.

Sáng hôm sau, Cheol nhờ nhân viên đi bán hai chiếc vòng của Duk nhưng các tiệm kim hoàn chỉ trả 80 triệu đồng nên ông ta không bán. Đến chiều, bị các nhân viên nghi ngờ, nên Cheol thừa nhận đã sát hại anh Duk.

Cheol chịu nhiều áp lực từ số tiền đi mượn bạn bè, em vợ bù vào 2,7 tỷ đồng cho Duk vay, bị họ đòi lại trong khi nạn nhân không trả. Ngoài khoản nợ này, bị cáo còn bị bạn bè đòi nợ vì làm ăn thua lỗ nên rất stress. Anh Duk không trả nợ còn đe dọa sẽ thuê giang hồ giết bị cáo và gia đình nên nảy sinh động cơ phạm tội.

Phiên xử tiếp tục với phần thẩm vấn, dự kiến tuyên án vào chiều nay.