Người đàn ông đâm hàng xóm suýt tử vong vì vợ và mẹ hay qua coi bói

Xã hội 19/05/2023 15:40

Sơn than trách mẹ vì vợ và mẹ ngày nào cũng qua nhà anh D. coi bói nên Sơn mới qua gọi về, rồi xuống tay đâm anh D. thương tích.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, vào ngày 19/5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1985; quê TP HCM) với tội danh 'giết người'.

Cụ thể, vào ngày 8/12/2021, mẹ của Sơn và em gái bị cáo đến nhà anh D. để phụ chuẩn bị đám giỗ cho ba anh D. Vì mẹ và em gái đi quá lâu nên 20 giờ cùng ngày, Sơn có nhờ vợ gọi điện thoại để nói mẹ và em gái về nhà. Mãi vẫn chưa thấy về, anh D. qua thẳng nhà D. và lớn tiếng gọi về.

Thấy Sơn đã say xỉn nên mẹ và em gái cũng không dám trái lời, liền lập tức thu dọn và ra về. Trên đường về, mẹ Sơn la mắng Sơn vì đã say còn đi lung tung, chửi bởi hàng xóm. Còn Sơn thì trách mẹ thường xuyên sang nhà anh D. coi bói nên Sơn mới kêu về.

Người đàn ông đâm hàng xóm suýt tử vong vì vợ và mẹ hay qua coi bói - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn - Ảnh: Báo Người lao động 

Khi cả 3 đi ngang chòi bán nước của gia đình anh D. thì nhìn thấy anh D. đang nằm ngủ trên võng. Sơn liền lấy dao đã giấu trước đó chém nhiều nhát vào người anh D. gây thương tích. Thấy vậy, mẹ Sơn cùng những người xung quanh can ngăn và đưa anh D. di cấp cứu. Sau đó, vợ của anh D. đến công an xã để trình báo sự việc.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/4/2022 Nguyễn Ngọc Sơn đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh bắt giữ, theo lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh.

Anh D. bị thương tích 53% cơ thể, xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn 14 năm tù.

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Từ khóa:   đâm giết người đâm hàng xóm

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