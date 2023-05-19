Một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra trên cánh đồng lúa tại Nghệ An khiến một nông dân không qua khỏi vì bị máy gặt lúa lật đè lên người.

Theo thông tin từ Báo Gia đình & Xã hội, ngày 19/5, UBND xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ tai nạn lật máy gặt lúa khiến một người đàn ông tử vong thương tâm.

Sự việc xảy ra khoảng 6h sáng cùng ngày. Thời điểm đó, ông N.D.K (SN 1969, trú tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương) đang lái máy gặt ra đồng tại xã Thanh Thủy để gặt lúa. Trong lúc đang lùi máy gặt trên ruộng lúa thì bất ngờ máy gặt bị lật, đè lên người ông K.

Cánh đồng lúa nơi máy gặt bị lật khiến ông Kỷ tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, mặc dù được các nông dân khác khẩn trương tìm cách cứu ông trên cánh đồng, nhưng do bị thương quá nặng, ông K. đã tử vong.

Hiện chính quyền địa phương, người thân, người dân đang chung tay lo tang lễ cho ông K.

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