Người dân phát hiện nam tài xế ô tô 5 chỗ tử vong bên trong xe khi đậu ven đường ở trong khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, sáng ngày 19/5, lực lượng chức năng tỉnh Long An đang xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của một tài xế xe ô tô 5 chỗ.

Chiều tối 18/5, một số người sống ở khu công nghiệp Long Hậu, phát hiện ô tô 5 chỗ 51G-189.xx đậu trên lề đường trong khu công nghiệp Long Hậu (thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An) có biểu hiện nghi vấn.

Khi tiến đến gần nhìn thấy một người đàn ông ngồi tựa lưng ở ghế như đang ngủ. Nhiều người kêu nhưng tài xế không trả lời và phát hiện người đàn ông đã tử vong nên báo công an.

Hiện trường nơi tài xế tử vong bên trong chiếc ô tô 5 chỗ - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường, kiểm tra giấy tờ, nạn nhân tên Lê Anh Kiệt (53 tuổi, quê quán xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, hiện trú tại Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vào ngày 29/03/2023 cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Dẫn tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng 29/3/2023, trong khi đi tập thể dục người dân phát hiện ô tô bán tải màu trắng đỗ tại sân bóng, khi tới gần thì phát hiện có 2 người đã tử vong trong cabin xe. Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho cơ quan chức năng.

Hai vợ chồng được phát hiện tử vong trong xe ô tô - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Qua xác minh ban đầu được biết, danh tính 2 người được phát hiện tử vong trong xe ô tô là vợ chồng. Người chồng tên Ng (SN 1989), vợ tên là Th. (SN 1991). Cả 2 đang sinh sống tại xã Đại Dực và kinh doanh cửa hàng máy tính trên thị trấn Đầm Hà, có 2 con nhỏ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Đầm Hà và tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, tiến hành xác minh, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bình Dương: Điều tra vụ tài xế tử vong trong cabin xe container Lúc khuya phát hiện xe container đậu lâu không di chuyển, bảo vệ tới kiểm tra thì nghĩ rằng tài xế đang ngủ. Tới trưa hôm sau mới phát hiện tài xế đã tử vong trong cabin.

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