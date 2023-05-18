Bắc Giang: Xót xa hai người tử vong do ngạt khí dưới giếng sâu

Xã hội 18/05/2023 10:58

2 người đàn ông ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong do ngạt khí sau khi xuống giếng sâu.

Thông tin từ Báo Giáo dục thời đại tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận hai bệnh nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang bị ngạt khí sau khi xuống giếng sâu. Anh A. xuống giếng sâu gần 10m để vệ sinh giếng, nhưng hồi lâu không thấy lên mặt đất.

Thấy vậy, anh X. (36 tuổi) và anh N. (45 tuổi) leo xuống giếng cứu nhưng phát hiện anh A. đã tử vong.

Lúc dưới giếng, anh X. và N. đều bị khó thở, choáng váng, nên được người dân kéo lên mặt đất để hô hấp nhân tạo tại chỗ, rồi sơ cứu tại y tế địa phương.

 

Bắc Giang: Xót xa hai người tử vong do ngạt khí dưới giếng sâu - Ảnh 1
Tử vong do ngạt khí độc dưới giếng sâu. Ảnh: Internet

Hai người này sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức nội và chống độc Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108.

TS.BS Lê Lan Phương, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện TWQĐ 108, cho biết, trong môi trường giếng sâu, đặc biệt những giếng đạy nắp lâu ngày, ít sử dụng, những sản phẩm chuyển hóa của sự phân hủy các chất hữu cơ là các khí độc như metan (CH4), carbonic (CO2), carbon monoxide (CO) và hydro sulfide (H2S)… có tỉ trọng nặng hơn oxy, càng ở dưới sâu hàm lượng càng đậm đặc.

Cũng theo chuyên gia, các nạn nhân tử vong do thiếu oxy (O2) và hít phải các khí độc trên.

Bắc Giang: Xót xa hai người tử vong do ngạt khí dưới giếng sâu - Ảnh 2

"Các nạn nhân bị khó thở, tử vong do thiếu oxy và hít phải các khí độc trong giếng sâu. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 15/5, TS.BS Lê Lan Phương, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện 108, cho biết trong môi trường giếng sâu, đặc biệt những giếng đậy nắp lâu ngày, ít sử dụng, các chất hữu cơ trong giếng phân hủy hình thành nhiều khí độc như CH4, CO2, CO, H2S. Những khí này tỷ trọng nặng hơn ôxy, môi trường càng sâu thì hàm lượng càng đậm đặc.

Ở vùng có nhiều mỏ than, quặng dầu hay các bãi rác, chất thải nông nghiệp, trong giếng sâu thường xuất hiện nhiều khí mêtan. Đây là loại khí độc ở nồng độ cao có thể làm một người tử vong nhanh chóng, theo bác sĩ Phương.

Để phòng ngừa ngạt khí, bác sĩ khuyến cáo người dân trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, mặt nạ chống độc trước khi xuống giếng. Nếu không có vật dụng bảo hộ, có thể làm thông thoáng khí ở đáy giếng bằng cách dùng một cành cây to, nhiều lá, buộc dây dài thả xuống giếng và rút lên xuống nhiều lần. Một cách tốt hơn là dùng máy sục khí ôxy nguyên chất để bơm khí xuống giếng. Nên chuẩn bị một ống cao su vừa để dẫn khí từ trên mặt đất xuống để hô hấp, vừa để báo tín hiệu cho người phía trên khi gặp sự cố.

Kiểm tra an toàn trước khi xuống giếng bằng cách thắp một ngọn nến hoặc ngọn đèn, thả dần xuống sát mặt nước dưới đáy giếng. Ngọn nến vẫn cháy sáng bình thường chứng tỏ không khí dưới đáy giếng có đủ oxy để hô hấp, ngược lại ngọn nến cháy leo lắt rồi tắt thì không nên xuống dưới giếng.

Trường hợp nghi có người chết ngạt dưới giếng, tuyệt đối không được xuống giếng ngay để cứu mà gọi lực lượng cứu hộ cứu nạn. Cách sơ cứu tốt nhất cho người bị nạn sau khi đưa lên mặt đất là hô hấp nhân tạo ngay tại chỗ, sau đó chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.

 

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Chính quyền địa phương cho hay trong lúc vụ việc đang được điều tra, làm rõ, có những người không rõ lai lịch đến nhà anh L. quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

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