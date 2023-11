Ông Phạm Văn Tưởng-Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên cho hay: Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc người vợ tố chồng bạo hành cho Công an huyện Kim Thành điều tra, xác minh và thụ lý. Về phía chính quyền, ngay khi nắm được thông tin vụ việc từ mạng xã hội, tôi đã báo cáo UBND huyện Kim Thành cùng cơ quan chức năng. Còn nguyên nhân sự việc như thế nào thì đợi cô G. từ tỉnh Kiên Giang trở về và cơ quan chức năng xác minh làm rõ".

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên, từ khi xuất hiện video của chị G. trên mạng xã hội tố bị chồng bạo hành đến nay; qua nắm bắt, chính quyền địa phương thấy có nhiều thông tin không đúng khiến người dân địa phương hoang mang và gây áp lực cho người thân sinh sống cùng nhà với anh L.

Người vợ đang mang thai bị chồng đánh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thậm chí, ngày hôm qua (16/5), có vài người không rõ lai lịch đi vào thôn Quỳnh Khê 2, đến cổng nhà anh L. quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội; cùng với đó là những lời lẽ không chuẩn mực, nói không đúng. Sau đó, anh L. có thông báo cho Công an xã Kim Xuyên nhờ can thiệp. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, những người lạ mặt đã rời khỏi địa phương. Trong thời gian này, Hội Phụ nữ huyện Kim Thành và Hội Phụ nữ xã Kim Xuyên cùng chính quyền thôn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cháu T.P.L. (SN 2021, con trai lớn của chị G. và anh L).