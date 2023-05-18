Chính quyền địa phương cho hay trong lúc vụ việc đang được điều tra, làm rõ, có những người không rõ lai lịch đến nhà anh L. quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan vụ việc chị B.T.T.G (SN 1987, nguyên quán tỉnh Kiên Giang; lấy chồng và cư trú tại xóm 3, thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) tố chồng T.V.L (SN 1986) bạo hành khiến mình đang mang bầu 7 tháng bị nhiều thương tích, dư luận tỏ ý quan tâm, chờ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc. Ông Phạm Văn Tưởng-Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên cho hay: Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc người vợ tố chồng bạo hành cho Công an huyện Kim Thành điều tra, xác minh và thụ lý. Về phía chính quyền, ngay khi nắm được thông tin vụ việc từ mạng xã hội, tôi đã báo cáo UBND huyện Kim Thành cùng cơ quan chức năng. Còn nguyên nhân sự việc như thế nào thì đợi cô G. từ tỉnh Kiên Giang trở về và cơ quan chức năng xác minh làm rõ".

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên, từ khi xuất hiện video của chị G. trên mạng xã hội tố bị chồng bạo hành đến nay; qua nắm bắt, chính quyền địa phương thấy có nhiều thông tin không đúng khiến người dân địa phương hoang mang và gây áp lực cho người thân sinh sống cùng nhà với anh L. Người vợ đang mang thai bị chồng đánh. Ảnh: Tuổi Trẻ Thậm chí, ngày hôm qua (16/5), có vài người không rõ lai lịch đi vào thôn Quỳnh Khê 2, đến cổng nhà anh L. quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội; cùng với đó là những lời lẽ không chuẩn mực, nói không đúng. Sau đó, anh L. có thông báo cho Công an xã Kim Xuyên nhờ can thiệp. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, những người lạ mặt đã rời khỏi địa phương. Trong thời gian này, Hội Phụ nữ huyện Kim Thành và Hội Phụ nữ xã Kim Xuyên cùng chính quyền thôn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cháu T.P.L. (SN 2021, con trai lớn của chị G. và anh L).

Những vết thương trên người chị. Ảnh: Dân Trí Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người phụ nữ bầu 7 tháng phải trốn về quê mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang), sau thời gian dài bị chồng bạo hành. Theo thông tin chị G. cung cấp, trong quá trình về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị nhiều lần bị chồng bạo hành bằng nhiều cách khác nhau, gây nên các vết thương trên khắp cơ thể. Trước khi kết hôn với L., chị G. đã có một đời chồng và một con trai. Chị G. quen với anh L. do bạn bè mai mối. Tháng 12-2020, chị quyết định về sống chung với L. và đăng ký kết hôn vào tháng 4-2021. Khi về Hải Dương, chị G. mới biết L. đã có 2 đời vợ và 7 người con. Thời gian đầu, gia đình chị cũng rất hòa thuận. Khoảng một năm rưỡi trở lại đây L. thay đổi, thường xuyên đánh đập chị.

Bất ngờ trước thông tin người vợ bầu bị chồng đánh dã man như thời trung cổ: Là vợ thứ ba, hành hung khi còn tỉnh táo Những tình tiết hé lộ về một trạng thái đăng tải chia sẻ người vợ bầu 7 tháng bị chồng hành hạ dã man khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-vo-bau-7-thang-to-chong-bao-hanh-nhieu-nguoi-lien-tuc-ghe-nha-livestream-phat-len-mang-583258.html