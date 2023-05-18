Nguyên nhân bất ngờ nữ sinh lớp 5 bị bắt quỳ gối, cởi đồ ở Hà Nội

Các học sinh này đã hẹn gặp nhau ở Nhà văn hóa thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương. Em T. bị các bạn yêu cầu quỳ gối, cởi đồ và quay, đăng clip lên mạng xã hội.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Thìn, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chương Mỹ, cho biết sự việc diễn ra ngày 29/4, xuất phát từ mâu thuẫn giữa học sinh K.T.T với 3 bạn nữ cùng lớp. Nữ sinh bị bắt nạt là em K.T.T, học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Mỹ Lương.

“4 nữ sinh này chơi với nhau và sự việc đến từ những mâu thuẫn nhỏ. Sự việc xuất phát từ việc các em có những thỏa thuận kiểu trẻ con với nhau. Các em không hiểu đúng vấn đề mới làm những việc như thế”, ông Thìn thông tin trên VietNamNet.

Theo ông Thìn, UBND huyện cũng như Phòng GD-ĐT đã nắm được thông tin sự việc và có những chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường giải quyết sự việc.

Ngôi trường các em theo học. Ảnh: Internet

Ông Thìn cho hay, Trường Tiểu học Mỹ Lương cũng đã tổ chức gặp các học sinh liên quan, phụ huynh để giải quyết sự việc; động viên học sinh K.T.T và có các biện pháp giáo dục, ổn định tâm lý học sinh.

“Hiện, phía nhà trường đang phối hợp cùng địa phương, phụ huynh để tích cực giải quyết sự việc. Đồng thời, có biện pháp động viên học sinh.

Ông Thìn cho biết, việc trước mắt cần làm là phải giáo dục để học sinh hiểu bởi dù sao các em đang ở lứa tuổi nhỏ.

Theo thông tin từ Zing trước đó, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn bắt nạt. Trong video, em này bị nhóm bạn yêu cầu tự lột đồ, sau đó bắt quỳ gối. Không dừng lại ở đó, nhóm nữ sinh liên tục yêu cầu em này phải xin lỗi từng người trong nhóm.

Chị Kiều Thị Thanh, chị gái của em K.T.T., cho biết trong thời gian đi học, em T. thường xuyên bị các bạn cùng lớp đánh, bắt nạt nhiều lần cả trong và ngoài trường học. Em T. đã báo với giáo viên chủ nhiệm, tuy nhiên, chưa được thầy chủ nhiệm giải quyết triệt để.

Nhiều vụ việc học sinh bị đánh. Ảnh: Internet

Chị Thanh cho biết ngày 29/4, em T. tiếp tục bị nhóm bạn bắt nạt, đánh tát, bắt quỳ gối, cởi quần áo và quay clip đăng lên mạng xã hội. Gia đình rất sốc sau khi nhìn thấy những hình ảnh con em mình bị bắt nạt.

"Nhóm nữ sinh này dọa em T. không được báo với gia đình, nếu báo với gia đình, T. sẽ bị đánh. Chính vì vậy, sau ngày 29/4, nhận thấy T. có dấu hiệu bất thường, gia đình tôi mới dò hỏi và phát hiện vụ việc", chị Thanh chia sẻ.

"Em T. rất sợ đến trường vì các bạn trêu, sỉ nhục, nói rất khó nghe. Dù video bị gỡ, nhưng khi chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều bạn học đã lưu lại để trêu chọc, tâm lý T. bị ảnh hưởng rất nhiều", chị Thanh chia sẻ trên Zing.

"Giáo viên chủ nhiệm không có cuộc gọi nào hỏi thăm, quan tâm em gái tôi. Chúng tôi phải xin thầy tổ chức cuộc họp với các gia đình và nhà trường để trao đổi, giải quyết vụ việc. Điều này khiến gia đình chúng tôi rất bức xúc bởi nhận thấy giáo viên chủ nhiệm rất thiếu trách nhiệm, không giải quyết triệt để, không báo với gia đình dù học sinh đã báo cáo vụ việc nhiều lần", chị Thanh thông tin thêm.