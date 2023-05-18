Do thiếu tiền tiêu xài, cô gái trẻ đã dùng hung khí tấn công tài xế taxi nhằm cướp tài sản.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, ngày 18/5, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã bắt tạm giam L.T.K.A (20 tuổi) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đây là nghi phạm dùng hung khí tấn công tài xế công nghệ để cướp tài sản khiến ô tô lao lên vỉa hè, tông vào gốc cây bên đường.

Hiện trường lúc xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, trước đó, khoảng 20 giờ ngày 8/5, ông N.N.T (42 tuổi) điều khiển ôtô 7 chỗ (taxi công nghệ) trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ quận 1 đi cầu Sài Gòn.

Khi đến đoạn thuộc phường 17, quận Bình Thạnh (gần ngã tư Hàng Xanh) thì A. (khách đi xe) được cho là dùng hung khí tấn công tài xế T. để cướp tài sản.

Thời điểm này, ông T. đã lái ôtô lao lên vỉa hè tông vào gốc cây bên đường rồi bung cửa thoát ra ngoài và hô hoán.

Khi đó, người dân phát hiện vụ việc nên chạy đến hỗ trợ, khống chế A. rồi gọi điện báo lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, người dân cho biết cả ông T. và A. đều bị thương do giằng co với nhau.

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