Nam thanh niên ở Bình Dương khai nhận bản thân đi cướp để lấy tiền đóng học phí cho con.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 11/5, Công an TP.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Hải Đăng (SN 1989, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về tội Cướp giật tài sản. Theo đó, khoảng 11h30 cùng ngày, Công an phường Khánh Bình (TP.Tân Uyên, Bình Dương) tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn phường.

Trần Hải Đăng tại cơ quan công an - Ảnh Báo Dân Trí

Khi đến đoạn đường Lê Thị Trung thuộc khu phố Long Bình (phường Khánh Bình, TP.Tân Uyên), phát hiện Đăng điều khiển xe máy không gắn biển số, có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám theo dõi hoạt động của đối tượng này.

Khi Đăng di chuyển đến tiệm tạp hóa trên đường Lê Thị Trung thì áp sát xe và giật sợi dây chuyền của một thanh niên rồi tăng ga tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô, lực lượng tuần tra đã truy đuổi và bắt giữ được Đăng cùng tang vật là sợi dây chuyền vàng trọng lượng 5,2 chỉ (vàng 18k, trị giá gần 19 triệu đồng).

Cũng theo thông tin từ Báo Bình Dương, qua đấu tranh, Trần Hải Đăng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai hiện đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn TP.Tân Uyên, do đến thời hạn đóng học phí cho con nhưng không có tiền, hay vay mượn được của ai nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền lo học phí cho con.

Quá trình giằng co với đối tượng, nạn nhân bị thương ở phần đầu - Ảnh Báo Bình Dương

Đối tượng Đăng nhắm đến người đi bộ có tài sản đeo trên người để thuận tiện cho việc tẩu thoát, thế nhưng vừa gây án thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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