Theo thông tin từ Báo Giáo dục & Thời đại, ngày 25/4, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an TP Sầm Sơn và các lực lượng chức năng triệt xóa băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật tài sản chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh do Trịnh Ngọc Quẹo (SN 1988, ở ấp Tân Điền, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cầm đầu, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ 21 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, trắng và nhiều mặt dây chuyền.

Đối tượng cầm đầu Trịnh Ngọc Quẹo và tang vật thu giữ - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và chuyên nghiệp. Chỉ trong hơn một giờ có mặt tại Thanh Hóa, băng nhóm này đã liên tiếp gây ra hơn 10 vụ cướp, cướp giật tài sản tại TP Sầm Sơn.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các vụ việc, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ sau 2 ngày khẩn trương điều tra, xác minh, ngày 25/4, công an đã triệt xóa được ổ nhóm cướp giật trên, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ 21 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, trắng và nhiều mặt dây chuyền…

Băng nhóm cướp giật tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tất cả các đối tượng này đều là người ở tỉnh ngoài, trong đó có 12 đối tượng ở tỉnh An Giang; 4 đối tượng ở TP Cần Thơ; 3 đối tượng ở tỉnh Kiên Giang còn lại là các đối tượng ở các tỉnh Long An, Khánh Hoà và Vĩnh Long.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ có nhiều đối tượng trong một gia đình cùng tham gia phạm tội.

