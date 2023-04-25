Một công nhân bất ngờ tử vong khi đang bơm nước trên sông Kinh Thầy

Xã hội 25/04/2023 20:48

Khi đang bơm nước vào tàu cát trên khu vực sông Kinh Thầy, anh K. không may ngã xuống sông đuối nước tử vong.

Dẫn tin từ Báo Thanh Niên, ngày 25/4, UBND xã An Bình (huyện Nam Sách, Hải Dương) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông tử vong khi bơm cát trên sông Kinh Thầy.

Nạn nhân là anh Đ.V.K. (36 tuổi, trú xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, Hải Dương), công nhân Công ty Thủ Đô. Anh Khanh chịu trách nhiệm quản lý việc bơm cát vào Khu công nghiệp An Phát.

Một công nhân bất ngờ tử vong khi đang bơm nước trên sông Kinh Thầy - Ảnh 1
Khu vực anh K. gặp nạn - Ảnh: Báo Hải Dương

Sự việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 24/4 tại sông Kinh Thầy (đoạn thuộc địa phận thôn An Đông, xã An Bình, H.Nam Sách). Lúc này, anh Đ.V.K. đang bơm nước vào tàu cát có biển số VP - 2299 để máy hút cát từ tàu bơm vào dự án Khu công nghiệp An Phát thì bất ngờ bị ngã xuống sông.

Theo thông tin từ Báo Hải Dương, sau khi anh K. bị ngã, công ty và lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm đến 13 giờ 30 ngày 25/4 thì tìm thấy thi thể anh Khánh cách tàu khoảng 8 m.

Công ty Thủ Đô do anh Đ.H.L. (sinh năm 1977), trú tại TP Hà Nội là đại diện, quản lý việc bơm cát vào khu công nghiệp An Phát tại An Bình, Nam Sách.

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