Lời khai của nghi phạm 'đốt nhầm' phòng trọ khiến 3 người bỏng nặng

Xã hội 25/04/2023 19:52

Rạng sáng 23/4, Minh chạy xe máy mang can xăng đến đốt dãy trọ ở khu phố 1, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa. Sau khi gây án, Minh bắt xe khách về Bạc Liêu lẩn trốn.

Dẫn tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng) để điều tra về hành vi giết người.

Lời khai của nghi phạm 'đốt nhầm' phòng trọ khiến 3 người bỏng nặng - Ảnh 1
Đối tượng Bạch Ngọc Minh tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Minh là nghi can đã đổ xăng phóng hỏa một phòng trọ tại phường Tân Hòa (Biên Hòa) khiến cả gia đình ba người bị bỏng nặng.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, đối tượng Bạch Ngọc Minh bị cơ quan công an bắt giữ nhằm điều tra về hành vi giết người.

Minh chính là nghi phạm đã đổ xăng đốt phòng trọ tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa vào rạng sáng 23/4 khiến 3 người trong một gia đình bị bỏng nặng.

Lời khai của nghi phạm 'đốt nhầm' phòng trọ khiến 3 người bỏng nặng - Ảnh 2
Bạch Ngọc Minh bị bắt giữ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Qua điều tra, Minh khai nhận có mối quan hệ tình cảm với chị T.T.C.M (29 tuổi, quê Bạc Liêu, sống trọ tại khu phố 1, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa). Do xảy ra mâu thuẫn thuẫn về chuyện tình cảm nên Minh đã nảy sinh ý định dùng xăng đốt phòng trọ của chị M.

Rạng sáng 23/4, Minh chạy xe máy mang can xăng đến dãy trọ ở khu phố 1 với mục đích đốt phòng trọ của người yêu nhưng nhầm sang phòng trọ của vợ chồng anh N.V.A. (48 tuổi, quê Thái Bình).

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, sau khi gây án, Minh bắt xe khách về Bạc Liêu lẩn trốn. Trong thời gian này, đối tượng tìm đến nhà chị M. ở huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) quay phim, chụp ảnh, đe dọa sẽ trả thù gia đình bạn gái.

Cơ quan công an xác định, Minh là đối tượng hình sự nguy hiểm, có 4 tiền án, tiền sự về các hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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