Chiều 25/4, Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra làm rõ về đơn tố giác liên quan đến một thầy giáo ở huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) về hành vi quan hệ tình dục với một nữ sinh lớp 5.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, người tố giác là bà L.T.V. (58 tuổi, người nhà nữ sinh, ngụ ấp Tà Điếp C2, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng).

Bà V. tố giác, vào đầu tháng 4/2023, sau giờ học, thầy giáo L.V.K. (31 tuổi), giáo viên 1 trường tiểu học của xã Thạnh Trị, chủ nhiệm lớp 5 của cháu L.T.B.M. (13 tuổi) kêu cháu M. ở lại lớp học. Ông này mở phim đồi trụy cho cháu xem và có hành vi quan hệ tình dục với cháu M. 2 lần.

Sau mỗi lần như vậy, thầy K. đều cho cháu tiền, lần thứ nhất 15.000 đồng, lần thứ 2 cho 16.000 đồng.

Theo người nhà, do Ban giám hiệu trường chưa giải quyết vụ việc nên gia đình đã tố giác đến công an.

Thầy giáo L.V.K. mở phim đồi trụy cho cháu xem và có hành vi quan hệ tình dục với cháu M. 2 lần - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, một lãnh đạo trường Tiểu học nơi thầy K. đang công tác cho biết, thầy K. là một giáo viên trẻ mới vào biên chế được 2 năm.

Một số giáo viên là đồng nghiệp với thầy K. cũng rất bất ngờ trước thông tin vụ việc vì trong cuộc sống hàng ngày, thầy K. là người hiền lành...

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra làm rõ nên nhà trường không thể cung cấp thông tin gì thêm.

Đồng Tháp: Thầy giáo xâm hại tình dục 5 học sinh tiểu học Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Văn Hùng (SN 1974, ngụ xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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