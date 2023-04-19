Vào chiều ngày 18/4, tại cuộc họp báo quý 1 của UBND tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh này đã trả lời phóng viên vụ thầy giáo trường THCS dâm ô với nữ sinh lớp 8.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cuộc họp báo quý 1 của UBND tỉnh Tiền Giang vào chiều ngày 18/4, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh này đã trả lời phóng viên vụ thầy giáo trường THCS dâm ô với nữ sinh lớp 8. Cụ thể, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Hà (27 tuổi, giáo viên Trường THCS Xuân Diệu) để điều tra về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, bị can Hà đã khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bị can Hà có hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 8 tại nhà. Trả lời câu hỏi vì sao bước đầu Ban Giám hiệu Trường THCS Xuân Diệu cung cấp thông tin cho báo chí là “do nữ sinh này ghét thầy giáo nên tạo tin nhắn giả nhằm mục đích bêu xấu, hạ uy tín”, Đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết, quá trình điều tra, công an phát hiện, bị can Hà đã dụ dỗ nữ sinh và kêu em này đặt điều nói trên mạng rằng do ghét thầy giáo nên phải bêu xấu.

Do đó, khi Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu thầy giáo và nữ sinh giải trình vụ việc có liên quan đã căn cứ vào kết quả báo cáo tại thời điểm đó để trả lời cho báo chí. Bị can Nguyễn Sơn Hà - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, các trang mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa thầy giáo Nguyễn Sơn Hà và một nữ sinh lớp 8 cùng trường với nội dung không trong sáng. Sau đó, phụ huynh của nữ sinh này yêu cầu công an vào cuộc làm rõ. Kết quả là các tin nhắn "gạ tình" được đăng tải trên mạng xã hội là của chính ông Hà... Đối với vấn đề khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D tại Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Hữu Lộc cho biết, việc công an khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (trụ sở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) là hoạt động bình thường của cơ quan điều tra. Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và được Viện kiểm sát phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 63-02D. Việc khám xét nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ xung quanh các vụ án mà hiện nay Công an TPHCM và Bộ Công an đang điều tra liên quan hoạt động đăng kiểm.

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