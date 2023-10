Cụ thể, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Hà (27 tuổi, giáo viên Trường THCS Xuân Diệu) để điều tra về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cuộc họp báo quý 1 của UBND tỉnh Tiền Giang vào chiều ngày 18/4, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh này đã trả lời phóng viên vụ thầy giáo trường THCS dâm ô với nữ sinh lớp 8.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, bị can Hà đã khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bị can Hà có hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 8 tại nhà.

Bị can Nguyễn Sơn Hà - Ảnh: VietNamNet

Trả lời câu hỏi vì sao bước đầu Ban Giám hiệu Trường THCS Xuân Diệu cung cấp thông tin cho báo chí là “do nữ sinh này ghét thầy giáo nên tạo tin nhắn giả nhằm mục đích bêu xấu, hạ uy tín”, Đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết, quá trình điều tra, công an phát hiện, bị can Hà đã dụ dỗ nữ sinh và kêu em này đặt điều nói trên mạng rằng do ghét thầy giáo nên phải bêu xấu.