Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Trương Việt Hùng (SN 1988, ở xã Thanh Châu A, Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi Giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo UBND xã Thanh châu A cho biết, Trương Việt Hùng (SN 1988, ở xã Thanh Châu A, Phủ Lý, Hà Nam) không có công việc ổn định và thường xuyên vắng mặt ở địa phương. Kinh tế gia đình Hùng không mấy khá giả khi bố bị bệnh, phải chạy thận nhiều năm không thể lao động trong khi mẹ Hùng thuê 1 cửa hàng trên Quốc lộ 1A để bán bánh mì. Ngoài ra, đối tượng đã lập gia đình và có 2 người con gồm cả trai và gái. Đối tượng rất ít khi về quê.

Đối tượng Hùng trên đường bị dẫn giải từ Hà Nam về Hà Nội - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo cơ quan công an, sau khi sát hại chị N.P.N.Q (SN 1984, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên) vào sáng 12/4, Hùng đã đến ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm để chơi điện tử. Đến 12h30, Hùng bắt xe sang nhà bạn tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để nghỉ và ăn tối. Đến khoảng 23h ngày 12/4, Hùng quay trở lại quận Long Biên để thuê nhà trọ nghỉ, trên đường sang Hùng đã phi tang điện thoại của chị Q. xuống sông Hồng. Sáng 13/4, Hùng bắt xe về Hà Nam để chơi điện tử và nghỉ tại đây. Đến ngày 16/4, đối tượng đang đi lang thang ở Quốc lộ 1A thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Trương Việt Hùng đã lập gia đình và có 2 người con gồm cả trai và gái - Ảnh: VNExpress Theo thông tin từ VTC News, tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, bản thân và chị. Q có quan hệ quen biết nhau, Hùng hay vay tiền của chị Q. Sau nhiều lần vay tiền nhưng chưa trả, Hùng và chị Q. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Hùng đã nảy sinh ý định sát hại chị Q. Khoảng 7h sáng 12/4, Hùng đến tòa nhà chung cư nơi chị Q. sinh sống, chờ ở sảnh và cùng đi thang máy với chị Q. xuống hầm để xe. Do Hùng đeo khẩu trang, đứng phía sau lưng chị Q. và cúi mặt xuống nên chị Q. không nhận ra Hùng. Đến vị trí đỗ xe ô tô của chị Q, Hùng đã tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Hùng giấu thi thể chị Q. trên ô tô rồi lái xe đến địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tại đây, Hùng chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị Q. và nạp vào tài khoản chơi game. Sau đó, Hùng lái xe chở thi thể chị Q. tới hầm gửi xe một tòa chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên rồi bỏ trốn.

Danh tính người phụ nữ tử vong trong ô tô dưới tầng hầm chung cư ở Hà Nội Người phụ nữ tử vong trong ô tô đỗ tại hầm chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm hiện đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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