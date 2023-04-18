Người phụ nữ ở Điện Biên bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong

Xã hội 18/04/2023 16:42

Một phụ nữ ở xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa tử vong do bệnh dại, sau khi bị chính chó nuôi của gia đình cắn trước đó 2 tháng.

Theo thông tin từ VOV, chị G.T.N, trú tại bản Hát Khoang, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên tử vong vào ngày 16/4 sau 2 tháng bị chính chó nuôi của gia đình cắn. Trước đó, khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, chị N. đã được cơ sở y tế chẩn đoán mắc bệnh dại.

Người thân của nạn nhân cho biết, vào khoảng 2 tháng trước, chị N bị chó của gia đình nuôi cắn vào bắp đùi chân trái. Sau khi bị cắn, dù được cán bộ xã tư vấn tiêm phòng dại, nhưng chị N không tiêm.

Suốt thời gian sau đó, sức khỏe chị N vẫn bình thường. Đến ngày 14/4, khi thấy đau mỏi lưng, vận động khó khăn, chị được người thân đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa thăm khám; sau đó, chị được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và được chẩn đoán mắc bệnh dại; đến ngày 16/4 thì tử vong.

Người phụ nữ ở Điện Biên bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng vào ngày 18/4, theo thông tin từ VTC News,  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là bà Đ.T.C (67 tuổi, trú thôn Đà Bắc, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông). Bà C. là trường hợp thứ 6 tử vong vì bệnh dại tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Qua xác minh, hồi tháng 10/2022, bà C. bị con chó nhà mình nuôi cắn vào chân. Sau khi bị chó cắn, bà C. tự rửa qua vết thương bằng nước mà không đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị. Bà C. cũng không tiêm vaccine dại hay huyết thanh kháng dại. Còn con chó cắn bà C. sau đó bị bệnh và chết.

Đến ngày 12/4, bà C. được người nhà đưa vào Bệnh viện Quân Y 15 với triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, mệt mỏi. Sáng 13/4, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đến chiều tối cùng ngày, người nhà xin đưa bệnh nhân về địa phương để chăm sóc và bà C. tử vong sau đó.

Sau khi ghi nhận ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Chư Prông đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dại, khuyến cáo người dân việc tiêm phòng vaccine sau khi bị chó cắn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Thông tin MỚI vụ kẻ giết người phụ nữ, giấu xác trong ôtô dưới tầng hầm chung cư

Thông tin MỚI vụ kẻ giết người phụ nữ, giấu xác trong ôtô dưới tầng hầm chung cư

Sau khi siết cổ nạn nhân đến khi người phụ nữ tử vong. Sau đó, bị can đưa nạn nhân lên ghế sau ôtô của chị Q. rồi lấy áo che thi thể.

Xem thêm
Từ khóa:   chó cắn tử vong tin nóng tin moi tin 24h bệnh dại

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt