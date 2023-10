Một phụ nữ ở xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa tử vong do bệnh dại, sau khi bị chính chó nuôi của gia đình cắn trước đó 2 tháng.

Theo thông tin từ VOV, chị G.T.N, trú tại bản Hát Khoang, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên tử vong vào ngày 16/4 sau 2 tháng bị chính chó nuôi của gia đình cắn. Trước đó, khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, chị N. đã được cơ sở y tế chẩn đoán mắc bệnh dại.

Người thân của nạn nhân cho biết, vào khoảng 2 tháng trước, chị N bị chó của gia đình nuôi cắn vào bắp đùi chân trái. Sau khi bị cắn, dù được cán bộ xã tư vấn tiêm phòng dại, nhưng chị N không tiêm.

Suốt thời gian sau đó, sức khỏe chị N vẫn bình thường. Đến ngày 14/4, khi thấy đau mỏi lưng, vận động khó khăn, chị được người thân đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa thăm khám; sau đó, chị được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và được chẩn đoán mắc bệnh dại; đến ngày 16/4 thì tử vong.

Cũng vào ngày 18/4, theo thông tin từ VTC News, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là bà Đ.T.C (67 tuổi, trú thôn Đà Bắc, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông). Bà C. là trường hợp thứ 6 tử vong vì bệnh dại tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Qua xác minh, hồi tháng 10/2022, bà C. bị con chó nhà mình nuôi cắn vào chân. Sau khi bị chó cắn, bà C. tự rửa qua vết thương bằng nước mà không đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị. Bà C. cũng không tiêm vaccine dại hay huyết thanh kháng dại. Còn con chó cắn bà C. sau đó bị bệnh và chết.

Đến ngày 12/4, bà C. được người nhà đưa vào Bệnh viện Quân Y 15 với triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, mệt mỏi. Sáng 13/4, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đến chiều tối cùng ngày, người nhà xin đưa bệnh nhân về địa phương để chăm sóc và bà C. tử vong sau đó.

Sau khi ghi nhận ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Chư Prông đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dại, khuyến cáo người dân việc tiêm phòng vaccine sau khi bị chó cắn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

