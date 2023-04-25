Mang vàng đi cầm cố, nam thanh niên tự cắt tay rồi dàn dựng bị cướp tài sản

Xã hội 25/04/2023 15:39

Bị lừa mất trắng số tiền vừa cầm cố được, Sang trình báo với Công an mình bị cướp tài sản, tuy nhiên lời nói mâu thuẫn trước sau nên đã bị cơ quan công an phát giác.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đang lập hồ sơ xử lý Trần Hữu Sang (20 tuổi, trú huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) về hành vi báo thông tin giả về việc bị cướp tài sản xảy ra tại địa bàn Hàm Tân.

Trước đó, tối 24/4, Trần Hữu Sang trình báo với Công an xã Tân Đức (Hàm Tân) về việc bị cướp 1 lắc tay bằng vàng, 1 nhẫn vàng tại khu vực cầu Sông Giêng thuộc thôn 2, xã Tân Đức.

Mang vàng đi cầm cố, nam thanh niên tự cắt tay rồi dàn dựng bị cướp tài sản - Ảnh 1
Đối tượng Trần Hữu Sang, người báo tin giả bị cướp - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Công an huyện Hàm Tân tiến hành kiểm tra hiện trường và lấy lời khai từ Sang. Quá trình làm việc, các lời khai của Sang mâu thuẫn trước sau, nhiều yếu tố bất thường nên công an nhận định đây là tin báo cướp giả.

Dẫn tin từ Báo Công an Nhân dân, tại cơ quan công an, Trần Hữu Sang khai nhận, chiều 24/4, Sang đi đến một tiệm vàng (xã  Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai) để cầm 1 lắc tay vàng và 1 nhẫn vàng của Sang với số tiền là 13,5 triệu đồng. Sau đó, Sang đã dùng số tiền trên nạp vào phần mềm Hkex (phần mềm để đầu tư dạng như chứng khoán ảo). Nạp tiền xong thì Sang không liên lạc được với người giới thiệu và bị đẩy ra khỏi nhóm. Lúc này Sang mới nhận ra mình đã bị lừa.

Mang vàng đi cầm cố, nam thanh niên tự cắt tay rồi dàn dựng bị cướp tài sản - Ảnh 2
Vết thương trên tay do Sang tự gây ra để lừa dối gia đình - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vì sợ ba mẹ la mắng nên Sang đã dùng dao lam tự cứa 4 vết ở tay trái, sau đó chạy xe về nhà và báo với gia đình là mình bị cướp ở cầu Sông Giêng (thuộc Thôn 2, Tân Đức, Hàm Tân). Nghe Sang nói là bị cướp, trên tay có nhiều vết máu, bố của Sang đã chở Sang đến Trạm y tế xã Xuân Hòa (Xuân Lộc, Đồng Nai) để băng bó vết thương, rồi đến Công an xã Tân Đức để trình báo sự việc.

Tại CQĐT, Sang thừa nhận là do bị lừa trên mạng, nên đã tự dùng dao lam rạch tay và bịa chuyện là bị cướp tài sản để lừa dối gia đình.

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