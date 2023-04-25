Hoàn tất chi trả số tiền bảo hiểm 'khủng' trong vụ rơi trực thăng Bell 505

Vào ngày 25/4, Bảo hiểm PVI hiện đã hoàn tất chi trả có liên quan đến bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 24/4, Bảo hiểm PVI (Nhà bảo hiểm gốc cho Tổng công ty trực thăng Việt Nam - VNH) đã hoàn tất các thủ tục có liên quan đến bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650. Số tiền bảo hiểm chi trả cho VNH là 1.569.400 USD (sau khi trừ đi mức miễn thường).

20 ngày sau khi máy bay Bell 505 gặp nạn, các công tác giám định, xác định mức độ thiệt hại, thống nhất phương án giải quyết với thị trường bảo hiểm quốc tế… và tiến hành các thủ tục bồi thường cho khách hàng đều được hoàn tất.

Máy bay Bell 505 gặp nạn sẽ nhận được 1.569.400 USD tiền bảo hiểm - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ VTC News, trước đó, chỉ sau 2 ngày xảy ra sự cố tai nạn, Bảo hiểm PVI đã tạm ứng bồi thường cho phi công không may bị thiệt mạng là 50.000 USD. Bảo hiểm PVI đang phối hợp với thân nhân phi công để hoàn tất thủ tục để thanh toán số tiền bồi thường còn lại theo đơn bảo hiểm tai nạn phi công là 150.000 USD.

Đối với phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của VNH liên quan đến hành khách, Bảo hiểm PVI cũng đang phối hợp chặt chẽ cùng VNH trao đổi với thân nhân hành khách để xác định nguyện vọng cụ thể trên cơ sở hợp lý, theo thông lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chiều 5/4/2023, máy bay Bell 505 số đăng ký VN-8650 gặp sự cố rơi xuống vùng biển Hạ Long - Ảnh: VTV News

Chiều 5/4/2023 máy bay Bell 505 số đăng ký VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã gặp sự cố làm 4 hành khách và 1 phi công thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Liên danh Bảo hiểm PVI - Bảo Việt - MIC là nhà bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho các máy bay của VNH và Bảo hiểm PVI là nhà bảo hiểm gốc đứng đầu trong liên danh bảo hiểm. Chương trình bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm thân máy bay; bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng đối với hành khách và bên thứ ba; Bảo hiểm tai nạn cho phi công.

Thông tin MỚI về số tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng Bell 505 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa có thông báo gửi gia đình nạn nhân không may gặp tai nạn trong vụ trực thăng Bell 505 gặp sự cố tại Vịnh Hạ Long chiều 5/4 vừa qua.

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