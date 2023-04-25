Hải Phòng: Xe container mất lái, lao thẳng vào trong cửa hàng bán xe máy

Xã hội 25/04/2023 13:45

Vụ việc khiến hàng loạt xe máy có giá trị trong cửa hàng Minh Hải bị hư hại, gây thiệt hại lớn về tài sản của các hộ dân.

Theo thông tin từ An Toàn Giao Thông, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về tài sản tại trung tâm huyện.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 25/4, lái xe Trần Văn Dân (SN 1973, trú tại thôn Thượng Phúc, xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe container BKS 17C-11756/17R-005.95 đi theo hướng Thái Bình đi Hải Phòng.

Hải Phòng: Xe container mất lái, lao thẳng vào trong cửa hàng bán xe máy - Ảnh 1
Xe container mất lái đã đâm thẳng vào cửa hàng xe máy Minh Hải khiến nhiều tài sản bị hư hỏng nặng - Ảnh: An Toàn Giao Thông

Khi lưu thông trên QL10 thuộc địa phận thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, phương tiện trên đã đâm vào nhà dân và cửa hàng xe máy Minh Hải.

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, vụ việc khiến hàng loạt xe máy có giá trị trong cửa hàng Minh Hải bị hư hại, gây thiệt hại lớn về tài sản của các hộ dân. Rất may không ai bị thương vụ tai nạn.

Hải Phòng: Xe container mất lái, lao thẳng vào trong cửa hàng bán xe máy - Ảnh 2
Trước khi lao vào cửa hàng xe máy, xe container đã đâm vào một nhà dân - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với các lực lượng chức năng tới hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

 

 

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