Phát hiện một công ty ở Hà Nội dùng sữa đặc hết hạn để sản xuất kem bán ra thị trường

Xã hội 25/04/2023 20:34

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện lô hàng kem sữa đặc có đường do nước ngoài sản xuất quá hạn sử dụng cùng 30.000 cây kem thành phẩm trên bao bì ghi “Công ty CP Đầu tư Thương mại và sản xuất Tràng Tiền số 10”.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, triển khai kế hoạch tháng An toàn thực phẩm (ATTP) của Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội (QLTT) và kế hoạch về tháng ATTP của Đội QLTT số 7, Ban chỉ đạo 389 huyện Thanh Trì. 

Qua quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, ngày 25/4, Đội QLTT số 7 (Cục QLTT Hà Nội) kết hợp Công an huyện Thanh Trì tiến hành kiểm tra đối với Công ty CP Đầu tư Thương mại và sản xuất Tràng Tiền số 10, địa chỉ tại thôn 3 Xã Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội).

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Lô hàng sữa đặc hết hạn do Đội QLTT số 7 (Cục QLTT Hà Nội) kết hợp Công an huyện Thanh Trì phát hiện, tiến hành kiểm tra - Ảnh: Báo Lao Động

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện lô hàng kem sữa đặc có đường do nước ngoài sản xuất quá hạn sử dụng ghi trên vỏ hộp và 30.000 que kem thành phẩm. Cơ sở trên do bà Phạm Thị Ngạn làm giám đốc.

Dẫn tin từ Báo An ninh Thủ Đô, khi làm việc với lực lượng chức năng, bà Ngạn - Giám đốc công ty trình bày, số hàng trên được bà mua về để làm nguyên liệu sản xuất.

Số kem thành phẩm vừa được sản xuất trong ngày mà lực lượng chức năng đang kiểm đếm đều dùng nguyên liệu từ lô kem sữa hết hạn sử dụng đang có tại cơ sở; Mỗi que kem thành phẩm được cơ sở này bán ra với giá 1.800 đồng/que.

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Lực lượng chức năng kiểm kê số lượng hàng hóa vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm để để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật - Ảnh: Báo An ninh Thủ Đô

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm gồm: 9.360 hộp (1kg/1hộp) tương đương 9.360kg; 30.000 que kem thành phẩm. Tổng trị giá lô hàng khoảng 360 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng trên đang được Đội QLTT số 7 hoàn tất thủ tục tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

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