Phát hiện lò mổ gia cầm nhiều dấu hiệu sai phạm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 27/12, Công an Q. Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện một lò mổ gia cầm trên địa bàn vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lò mổ trên do ông N.D.Q làm chủ, giết mổ khoảng 800 con gà/ngày. Cơ sở này có dấu hiệu vi phạm về quy trình giết mổ: khu vực làm lòng nằm chung với nơi để thịt; các phế phụ phẩm chứa trong thùng không có nắp đậy; trong quá trình giết mổ gia cầm cơ sở phát sinh nước thải và xả thải trực tiếp vào cống thoát nước.

Lực lượng đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và thú y đối với lò mổ gia cầm, theo kế hoạch ra quân đảm bảo an ninh trật tự xã hội dịp tết.

Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản khu vực hiện trường lò mổ gia cầm và thu mẫu tại hố ga thu gom nước thải, tiến hành giám định để làm rõ vụ việc.

Khu vực giết mổ không đảm bảo vệ sinh - Ảnh: báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 2/11, lực lượng chức năng phối hợp của tỉnh Đồng Nai do Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì đã kiểm tra và phát hiện 2 cơ sở giết mổ gia súc trái phép…

Rạng sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng thanh tra pháp chế Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý thị trường và Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bất ngờ kiểm tra, phát hiện cơ sở giết mổ lợn trái phép tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa do bà Nguyễn Thị Thơm làm chủ. Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang giết mổ lợn không đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện cơ sở giết mổ bò lậu do ông Nguyễn Đức Hợp làm chủ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đang có 7 nhân công đang giết mổ bò. Làm việc với cơ đoàn kiểm tra, chủ cả 2 cơ sở trên đều không xuất trình được giấy phép giết mổ. Ngoài việc lập biên bản vi phạm hành chính, đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ 2 cơ sở tiêu hủy toàn bộ số thịt heo bò đã giết mổ.

Lò giết mổ bò lậu không đảm bảo vệ sinh - Ảnh: báo Công an nhân dân

Trước đó, rạng sáng ngày 1/11 đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Định Quán cũng đã kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ gia cầm tại nhà bà Hoàng Thúy Kiều ở xã Phú Cường. Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang có 5 người thực hiện giết mổ, sơ chế thịt gà và vịt không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Kiều không xuất trình được giấy phép giết mổ gia cầm cũng như giấy tờ hóa đơn chứng minh xuất xứ nguồn gốc số gia cầm đang có. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở xử lý nhiệt gần 200 kg thịt gia cầm đã giết mổ bằng hình thức luộc chín.

Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra, từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 2 cơ sở này bị lực lượng liên ngành kiểm tra, phát hiện vi phạm.