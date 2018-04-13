Đối tượng bị truy tìm là Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải). Hưng bị tình nghi đã sát hại bà Phan Thị Đào (56 tuổi) làm nghề bán thịt heo bằng 14 nhát dao.

Chiều nay (13/4), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra thông báo khẩn về việc truy bắt đối tượng có liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại khóm 30-4, phường 2, thị xã Duyên Hải.

Công an tỉnh Trà Vinh nêu rõ, nếu cá nhân, tổ chức nào phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Công an tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: đường Nguyễn Minh Thiện, khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh; số điện thoại: 02923.842.974. Hoặc đồng chí Sơn Việt Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0913.657.139.

Hiện tại, Hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đặc điểm nhận dạng đối tượng: chiều cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, bị cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái.

"Mọi thông tin cung cấp sẽ được đảm bảo tuyệt đối bí mật và có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp tin, nếu ai bao che chứa chấp sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật", thông báo nêu.

Thi thể nạn nhân được phát hiện trong bếp - Ảnh: Thanh Niên

Như đã đưa tin trước đó, sáng ngày 23/3, do không thấy bà Đào đến lấy thịt như thường lệ, liên lạc qua điện thoại cũng không được, chủ lò mổ heo đã nhờ hàng xóm đến nhà bà kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đang nằm gục trên nền nhà bê bết máu, thi thể có nhiều vết thương nên đã hô hoán, đồng thời báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện trên thi thể nạn nhân có tổng cộng 14 nhát dao. Trong đó nhát chí mạng đâm thủng tim và phổi. Nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều.

Cơ quan công an nhận định động cơ của hung thủ là cướp tài sản. Sau khi phát hiện thi thể, chiếc xe máy SH cùng một số nữ trang nạn nhân thường đeo trên người đã biến mất.

Sáng hôm sau (24/3), người dân ấp Long Hoà (xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) phát hiện bên vệ đường ven Hương lộ 4 có một chiếc xe SH. Qua xác minh, xe này của bà Phan Thị Đào, tang vật nằm cách hiện trường vụ án khoảng 60 km.