Nghi phạm Kim Thành Hưng - Ảnh: Người Lao Động

Hiện tại, Hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đặc điểm nhận dạng đối tượng: chiều cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, bị cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái.

Công an tỉnh Trà Vinh nêu rõ, nếu cá nhân, tổ chức nào phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Công an tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: đường Nguyễn Minh Thiện, khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh; số điện thoại: 02923.842.974. Hoặc đồng chí Sơn Việt Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0913.657.139.