Thi thể nạn nhân được phát hiện trong bếp - Ảnh: Thanh Niên

Như đã đưa tin trước đó, sáng ngày 23/3, do không thấy bà Đào đến lấy thịt như thường lệ, liên lạc qua điện thoại cũng không được, chủ lò mổ heo đã nhờ hàng xóm đến nhà bà kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đang nằm gục trên nền nhà với nhiều vết máu, thi thể có nhiều vết thương nên đã hô hoán, đồng thời báo công an.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Trà Vinh phối hợp cùng Công an thị xã Duyên Hải với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện trên thi thể nạn nhân có tổng cộng 14 nhát dao. Trong đó nhát chí mạng đâm thủng tim và phổi. Nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều.

Người dân địa phương tập trung theo dõi vụ việc trước nhà nạn nhân - Ảnh: Thanh Niên

Bà Đào có hai con nhưng cả hai đều đi làm ăn ở Bình Dương. Người phụ nữ chỉ sống một mình và làm nghề buôn bán thịt heo ngoài chợ. Hàng ngày, từ sáng sớm, bà Đào đến lấy thịt heo tại một lò mổ rồi mang ra chợ bán.

Hiện Công an tỉnh Trà Vinh đang ráo riết truy bắt thủ phạm về quy án.