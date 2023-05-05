Bình Dương: Điều tra vụ tài xế tử vong trong cabin xe container

Xã hội 05/05/2023 16:09

Lúc khuya phát hiện xe container đậu lâu không di chuyển, bảo vệ tới kiểm tra thì nghĩ rằng tài xế đang ngủ. Tới trưa hôm sau mới phát hiện tài xế đã tử vong trong cabin.

Theo Báo Công an TP.HCM, tới hơn 14 giờ chiều 5/5, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân một tài xế chết chưa rõ nguyên nhân trên cabin xe container.

Theo thông tin ban đầu, 23 giờ khuya hôm qua, nam tài xế điều khiển xe container vào Depot Tân Vạn Smart trên quốc lộ 1, phường Bình Thắng, TP Dĩ An.

Bình Dương: Điều tra vụ tài xế tử vong trong cabin xe container - Ảnh 1
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, lúc này, tài xế đậu xe ở cổng rồi vào trình giấy tờ. Sau đó, tài xế ra xe lên lại cabin. Thấy xe đậu lâu không vào trong, nhân viên deport tới kiểm tra thấy tài xế nằm trên cabin, cửa kính bên vô lăng hạ xuống, tưởng tài xế đang ngủ nên nhân viên rời đi.

Bình Dương: Điều tra vụ tài xế tử vong trong cabin xe container - Ảnh 2
Chiếc container đậu từ khuya qua tới trưa nay - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tới 11h trưa nay, xe ra vào deport nhiều nhưng chiếc container kia vẫn đậu ở cổng nên các bảo vệ lên cabin gọi tài xế lái xe đi. Lúc này mới phát hiện nam tài xế đã tử vong.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Tài xế này được xác định tên C.T.P (43 tuổi, quê Sóc Trăng).

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới ống cống ở Bắc Giang

Bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới ống cống ở Bắc Giang

Qua xác minh sơ bộ, nạn nhân là anh N.Đ.Đ (SN 1992) trú ở phường Tân Thanh, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), mới đến thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 3 được vài ngày. 

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin 24h tài xế tử vong trong cabin

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 11 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt