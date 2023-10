Lúc khuya phát hiện xe container đậu lâu không di chuyển, bảo vệ tới kiểm tra thì nghĩ rằng tài xế đang ngủ. Tới trưa hôm sau mới phát hiện tài xế đã tử vong trong cabin.

Theo Báo Công an TP.HCM, tới hơn 14 giờ chiều 5/5, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân một tài xế chết chưa rõ nguyên nhân trên cabin xe container.

Theo thông tin ban đầu, 23 giờ khuya hôm qua, nam tài xế điều khiển xe container vào Depot Tân Vạn Smart trên quốc lộ 1, phường Bình Thắng, TP Dĩ An.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, lúc này, tài xế đậu xe ở cổng rồi vào trình giấy tờ. Sau đó, tài xế ra xe lên lại cabin. Thấy xe đậu lâu không vào trong, nhân viên deport tới kiểm tra thấy tài xế nằm trên cabin, cửa kính bên vô lăng hạ xuống, tưởng tài xế đang ngủ nên nhân viên rời đi.

Chiếc container đậu từ khuya qua tới trưa nay - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tới 11h trưa nay, xe ra vào deport nhiều nhưng chiếc container kia vẫn đậu ở cổng nên các bảo vệ lên cabin gọi tài xế lái xe đi. Lúc này mới phát hiện nam tài xế đã tử vong.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Tài xế này được xác định tên C.T.P (43 tuổi, quê Sóc Trăng).

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

