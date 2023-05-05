'Hỗn chiến chai thủy tinh' trên Quốc lộ 1A, thanh niên 16 tuổi tử vong

Xã hội 05/05/2023 15:23

Sau ẩu đả khiến một người tử vong, cả 2 nhóm tiếp tục mang vỏ chai thủy tinh ném nhau ở địa phận thôn làng Ngóc, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng.

Theo thông tin từ VOV, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi "Giết người" liên quan đến sự việc hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người tử vong tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng. 

Nhóm đối tượng bị khởi tố gồm H.V.H (SN 2002), T.V.Đ (SN 2005), C.T.T (SN 2007), H.Q.H (SN 2005), N.V.T (SN 2005), N.N.T (SN 2005), N.V.K (SN 2001) đều trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

'Hỗn chiến chai thủy tinh' trên Quốc lộ 1A, thanh niên 16 tuổi tử vong - Ảnh 1
Nhóm đối tượng bị khởi tố về hành vi Giết người - Ảnh: VOV

Thông tin từ Báo Gia đình & Xã hội, theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng trên có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trú tại huyện Chi Lăng. Tối 1/5, H.V.H và đồng bọn mang theo vỏ chai thủy tinh, điều khiển 6 xe máy đi dọc theo quốc lộ 1A để tìm đối thủ.

Khoảng 23h cùng ngày, khi bắt gặp nhóm thanh niên di chuyển theo chiều ngược lại, 7 đối tượng đã dùng chai thủy tinh tấn công. Hậu quả, H.N.K (SN 2007, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng) tử vong.

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