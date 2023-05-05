Bàng hoàng người đàn ông ở Đắk Nông tự cắt đứt lìa 'của quý' của mình

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiến hành phẫu thuật nối dương vật cho 1 bệnh nhân bị cắt đứt lìa.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 5/5, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết vừa phẫu thuật nối thành công dương vật bị đứa lìa cho một bệnh nhân.

Cụ thể, vào sáng ngày 4/5, bệnh nhân Đ.V.T (43 tuổi, trú H.Cư Jut, Đắk Nông) được người nhà đưa vào BVĐK vùng Tây Nguyên trong tình trạng bị đứt lìa dương vật, phần dương vật bị tách rời được ướp đá đem theo.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ BVĐK vùng Tây Nguyên do bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu, phụ trách mổ chính đã cho truyền hơn 700 ml máu và phẫu thuật khâu nối dương vật cùng các mạch máu bị cắt đứt lìa cho bệnh nhân. Sau gần 2 giờ, ca phẫu thuật kết thúc và tình hình bệnh nhân có diễn biến tốt.

Ca phẫu thuật nối dương vật cho bệnh nhân T. - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bác sĩ Hoàng cũng cho biết, quá trình phẫu thuật nối dương vật cho bệnh nhân gặp nhiều khó khăn vì dương vật bị cắt sát, không có miệng nối, vết cắt nham nhở, bầm dập. Hơn thế, bệnh nhân nhập viện muộn kể từ khi dương vật bị cắt, khiến việc phẫu thuật rất khó khăn. Mặt khác, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân còn tỏ ra bất hợp tác với quá trình điều trị, có biểu hiện bứt phá vết thương, không cho thay băng, bôi thuốc, gây khó khăn cho việc điều trị hậu phẫu.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nối thành công dương vật bị cắt lìa cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến nay, nhờ sự động viên của các bác sĩ và người thân, bệnh nhân T. đã bình tĩnh hơn, có thể ăn uống bình thường. Hiện bệnh nhân đang được BVĐK vùng Tây Nguyên tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

BVĐK vùng Tây Nguyên cũng cho biết, anh T. có biểu hiện bất thường về tâm lý.

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