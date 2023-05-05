Qua xác minh sơ bộ, nạn nhân là anh N.Đ.Đ (SN 1992) trú ở phường Tân Thanh, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), mới đến thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 3 được vài ngày.

Theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 12h ngày 5/5, người dân thôn Mỹ Điền (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phát hiện thi thể nam thanh niên trong ống cống trên địa bàn.

Ngay sau đó, người dân liền báo sự việc tới cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến đưa thi thể nạn nhân lên bờ, đồng thời phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực phát hiện thi thể nam thanh niên - Ảnh: Vietnamnet

Theo Báo Bắc Giang, qua xác minh sơ bộ, nạn nhân là anh N.Đ.Đ (SN 1992) trú ở phường Tân Thanh, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn). Được biết, nạn nhân mới đến thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 3 được vài ngày.

Tại hiện trường, hệ thống camera khu vực ghi nhận nạn nhân Đ ngồi cạnh bờ mương một lúc lâu, sau đó tự ngã ngửa. Nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã ngã va đập vào cạnh mương, xảy ra ngạt nước và tử vong. Trong thời gian này, đường vắng, không có người qua lại.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Bắc Giang

Trưa cùng ngày, Công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an huyện tiến hành điều tra làm rõ.

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