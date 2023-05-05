Hãng hàng không lên tiếng về thông tin một phi công nghi dương tính với chất cấm

Xã hội 05/05/2023 15:07

Hãng hàng không Vietnam Airlines đã thông tin thêm về nghi vấn phi công P.H.D. sử dụng ma túy trước chuyến bay.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Đặng Anh Tuấn, Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines, cho biết phi công D. đã bị tạm đình chỉ công tác để chờ kết luận chính thức. Ông Tuấn nhấn mạnh mọi sai phạm đều phải bị xử lý nghiêm. Hãng cũng đã báo cáo ban đầu với Cục Hàng không và sẽ cập nhật kết quả chính thức với Cục theo đúng quy định.

Ông Tuấn cho biết, việc một số trang mạng đưa ra một phần báo cáo chuyên môn của bộ phận Y tế Đoàn bay 919, với mẫu xét nghiệm ban đầu của một phi công tên D. chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng. Các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Đối với việc kiểm tra sức khỏe của phi công, đại diện Vietnam Airlines khẳng định nghiệp vụ này được hãng thực hiện thường xuyên, cả định kỳ và đột xuất. Mục đích của việc kiểm tra này là nhằm giám sát tuân thủ, đảm bảo sức khỏe tâm, sinh lý của phi công theo các quy định hiện hành của ngành và hãng. 

Hãng hàng không lên tiếng về thông tin một phi công nghi dương tính với chất cấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mạng xã hội đăng văn bản của Trạm y tế Đoàn bay 919 (thuộc Vietnam Airlines) gửi lãnh đạo Đoàn bay 919 ngày 27/4 về việc kiểm tra chất gây nghiện với phi công Phạm Hà D. đội bay Airbus A321.

Nội dung văn bản này nêu ngày 25/4, trạm y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe phi công Phạm Hà D. trước chuyến bay VN578 nhưng phi công này từ chối kiểm tra chất gây nghiện. Cùng ngày, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công Phạm Hà D. đến văn phòng Medlatec 141 Ngô Gia Tự để lấy xét nghiệm chất gây nghiện chuyên sâu cho phi công này. 

Tại đây, trạm y tế cũng thực hiện test nhanh chất gây nghiện qua nước tiểu, kết quả mẫu nước tiểu của phi công này dương tính với chất ketamine.

Ngày 26/4, Bệnh viện Medlatec trả kết quả xét nghiệm làm theo phương pháp sắc ký - quang phổ khối. Kết quả xét nghiệm có tìm thấy chất ketamine.

Trạm y tế Đoàn bay 919 cho biết phi công Phạm Hà D. có đưa đến hai loại thuốc giảm đau đang uống (không có đơn của bác sĩ) là Ultracet (Tramadol hydrocloride, Paracetamol) và Efferalgan Codeine (Paracetamol, Codeine). Tuy nhiên hoạt chất trong hai loại thuốc trên không có thành phần giống ketamine, quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng không tạo thành ketamine.

Ngoài ra, một lãnh đạo Đoàn bay 919 cho biết đang trong quá trình làm rõ để có kết luận chính thức phi công Phạm Hà D. có sử dụng chất cấm hay không. Bởi vì trong quá trình kiểm tra sức khỏe một số phi công sử dụng thuốc chữa bệnh, thuốc giảm đau cũng cho kết quả dương tính với chất gây nghiện.

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Vào ngày 5/5, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, một hiện phi công có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm đã bị Vietnam Airlines tạm đình chỉ bay.

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