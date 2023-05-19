Ngày 19/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra tai nạn giao thông thương tâm khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 10h30 ngày 19/5 trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe cứu thương và xe ô tô đầu kéo, vụ việc khiến 3 người tử vong.

Vào thời điểm đó, ô tô cứu thương có biển kiểm soát 51B-510.34 do tài xế N.P.C. (47 tuổi, ngụ tại TP.HCM) điều khiển chở bệnh nhân N.V.T. (50 tuổi, trú tại Thái Nguyên) và thân nhân là N.M.T. (45 tuổi, trú tại Long An).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Cũng theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, Khi lưu thông đến QL1A thì xe cứu thương bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo mang biểm kiểm soát 20C-047.11 kéo theo rơ moóc 20R-001.94 do tài xế N.V.T. (39 tuổi, ngụ tại Thái Nguyên) điều khiển.

Sau cú va chạm bệnh nhân N.V.T. tử vong, anh C. và chị T. bị thương, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Vụ người phụ nữ mang thai 7 tháng nghi bị hành hung: Các cấp Hội phụ nữ vào cuộc Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo các cấp cùng đơn vị thuộc TW Hội vào cuộc, xác minh, làm rõ, bảo vệ những người yếu thế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-kinh-hoang-giua-xe-cuu-thuong-va-o-to-dau-keo-3-nan-nhan-tu-vong-583860.html