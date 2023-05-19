Vĩnh Long: Đâm người tử vong trước quán bida chỉ vì 'nhìn mặt thấy ghét'

Xã hội 19/05/2023 21:49

Thủ phạm khai nhận nhìn mặt anh T. thấy ghét nên đã đâm tử vong nạn nhân, sau đó hắn vẫn thản nhiên cùng nhóm bạn ra về.

Theo thông tin từ Báo Sài Gòn giải phóng, vào ngày 19/5/2023, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên xét xử cuối sơ thẩm bị cáo Trần Ngọc Quí (sinh năm 2003, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) với tội Giết người. 

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21/11/2022, anh Nguyễn Công T. (SN 2001; ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cùng 2 người bạn đến quán cà phê trên địa bàn phường 8, TP Vĩnh Long để đánh bida.

Anh T. chơi được khoảng 30 phút thì có nhóm thanh niên khoảng 10 người, trong đó có Quí, đến quán cùng chơi bida ở bàn kế bên. Trong lúc chơi, Quí nhìn qua bàn của T. và cho rằng "mặt T. thấy ghét". Quí đưa cây đánh bida qua lại trêu chọc T. Nhưng nhóm của T. vẫn im lặng, không phản ứng trước trò đùa của Quí.

Vĩnh Long: Đâm người tử vong trước quán bida chỉ vì 'nhìn mặt thấy ghét' - Ảnh 1
Đối tượng Trần Ngọc Quí tại tòa án - Ảnh: Người lao động

Dẫn theo thông tin từ Báo Người lao động, nhóm T. đánh bida xong và ra về trước. Tuy nhiên, khi T. vừa đi tới cổng quán thì Quí rượt theo dùng dao đâm vào ngực của T.. Hoảng sợ, T. cùng nhóm bạn bỏ chạy nhưng chỉ được một đoạn thì anh T. té ngã bất tỉnh.

Anh T. được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng không qua khỏi và tử vong trên đường đi. Về phần nhóm của Quí, dù đã vô cớ gây án mạng với người qua đường nhưng nhóm thanh niên vẫn thản nhiên ra về.

Rất nhanh sau đó Quí và nhóm bạn đã bị công an bắt được. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Quí có tính chất côn đồ, xem thường pháp luật, xem thường tính mạng của người khác nên đã tuyên phạt tù chung thân.

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