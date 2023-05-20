Lời khai của thiếu niên sát hại bạn đồng tính, cướp tài sản trong nhà nghỉ

Đời sống 20/05/2023 17:10

Do có bất đồng trong việc quan hệ đồng tính, Định đã siết cổ bạn trai rồi lấy điện thoại của nạn nhân bỏ trốn.

Theo thông tin từ VietnamNet, vào ngày 20/5/2023, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận và ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Tân Định (17 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) để điều tra hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Cụ thể, nghi phạm Định khai quen anh N.M.Đ. (26 tuổi, đang tạm trú tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) qua mạng xã hội. Tối 18/5, cả hai hẹn nhau đến nhà nghỉ ở phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh để quan hệ đồng giới. 

Trong quá trình gặp nhau, cả hai xảy ra bất hòa trong quan hệ đồng giới nên dẫn đến cự cãi. Nghi phạm Định dùng tay bóp cổ anh Đ. đến chết rồi lấy điện thoại của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lời khai của thiếu niên sát hại bạn đồng tính, cướp tài sản trong nhà nghỉ - Ảnh 1
Đối tượng Lê Tân Định - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khoảng 8h45 sáng 19/5, quản lý nhà nghỉ kiểm tra thì phát hiện anh Đ. tử vong trong nhà tắm, trên người không mặc quần áo nên trình báo công an. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Bình Minh khẩn trương điều tra, truy xét nghi phạm. Cơ quan đã nhanh chóng xác định đối tượng Lê Tân Định là nghi phạm thông qua xét nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan điều tra đã cùng với gia đình vận động đối tượng Định ra đầu thú để được nhận khoan hồng. Đến 17h cùng ngày, người thân đã đưa Định đến Công an thị xã Bình Minh đầu thú. Định thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an đã thu hồi tài sản bị cướp là 1 điện thoại Samsung và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Tân Định. 

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