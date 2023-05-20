Quán cà phê tại Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt vào sáng cuối tuần

Xã hội 20/05/2023 11:43

Vụ cháy nằm tại khu vực phố cổ, nhiều người qua lại nên khiến tuyến phố Phùng Hưng - Hàng Cót bị ùn ứ.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sáng 20/5 vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h45 tại quán cafe Phê La, số 24 Hàng Cót (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo vị lãnh đạo, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cử 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng ít phút đám cháy đã được dập tắt.

Quán cà phê tại Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt vào sáng cuối tuần - Ảnh 1
Cháy quán cafe Phê La ở phố Hàng Cót, Hà Nội - Ảnh: Báo Dân Trí

Dẫn tin từ Zing News, căn nhà xảy ra hỏa hoạn gồm 3 tầng, nằm tại nút giao Phùng Hưng - Hàng Cót. Nhân chứng cho hay ngọn lửa xuất phát từ khu vực tầng 2 sau đó bùng lên nhanh. Sức nóng khiến cửa kính vỡ kèm nhiều tiếng nổ. Nhiều người đã hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. 

Quán cà phê tại Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt vào sáng cuối tuần - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy sau khi ngọn lửa được khống chế - Ảnh: Zing News

Cảnh sát cho hay đám cháy bùng lên từ khu vực phòng để đồ tầng 2 của quán cà phê. Vụ việc không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

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Từ khóa:   tin nóng tin xã hội cháy quán cafe phố Hàng Cót

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