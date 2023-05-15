Vào ngày 15/5, tỉnh Gia Lai tiếp tục tiếp nhận trường hợp hỏa hạn cháy nhà khiến một cháu bé tử vong.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, ngày 14/5 người dân quanh huyện Krông Pa phát hiện cháy lớn. Hàng xóm xung quanh nhanh chóng phá cổng, dùng bình chữa cháy và vòi nước để dập lửa. Khi đã dập tắt được đám cháy thì người dân tìm thấy thi thể của cháu trai tên T.T.V. (sinh năm 2017) ở trong phòng ngủ.

Hiện trường vụ cháy khiến cháu bé 6 tuổi thiệt mạng - Ảnh: Người lao động

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, anh T.T.L và vợ là chị N.T.T (SN 1997) đi vắng. Cháu T.T.V ở nhà một mình. Ngoài ra, một số vật dụng trong gia đình bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 45 triệu đồng.

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Chư Rcăm, đội dân phòng cùng người dân nhanh chóng dùng mọi biện pháp để nỗ lực chữa cháy. Đến khoảng hơn 7h sáng cùng ngày thì đám cháy được dập tắt. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cháu T.T.V (6 tuổi, con đẻ của anh L.) chết cháy trong phòng ngủ của gia đình.

Nhà anh L. có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Phòng ngủ của cháu V. bị cháy hoàn toàn và cháy lan 1 phần sang phòng khách cũng như phòng ngủ còn lại.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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