Khi lao vào cứu mẹ, các con bất thành khiến 2 tay anh Nguyễn Quang Minh (43 tuổi) bỏng nặng, phải băng bó chằng chịt.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, vào sáng 14/5, không khí tang thương bao trùm khắp nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 103. Từng dòng người lặng lẽ về đây viếng, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hoả hoạn tại nhà riêng ở phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra cách đây 1 ngày. Nhìn di ảnh đặt trước bốn chiếc linh cữu xếp ngang hàng nhau khiến hàng trăm người xót xa, không kìm được nước mắt. Chỉ trong buổi sáng, vợ chồng anh Nguyễn Quang Minh (43 tuổi) mất mẹ, cùng 3 người con.

Một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Minh sinh được 3 người con trong đó 2 trai, 1 gái. Con gái đầu năm nay đang học lớp 5, bé thứ 2 học lớp 2 và bé út còn học mầm non - Ảnh: Báo Dân Trí Khi lao vào cứu mẹ, các con bất thành khiến 2 tay anh Minh bỏng nặng, phải băng bó chằng chịt - Ảnh: Báo Dân Trí Đến 11h, sau khi hoàn tất các thủ tục lễ viếng, người thân, hàng xóm, bạn bè lần lượt chào tiễn biệt các nạn nhân. Sau đó, linh cữu 4 nạn nhân lần lượt được đưa ra 4 chiếc xe tang chờ sẵn trước cửa nhà tang lễ. 11h10 phút, linh cữu bà X. cùng 3 người cháu được đưa ra xe tang. Gia đình cho biết sẽ đưa các nạn nhân về Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển để hỏa thiêu và chôn cất tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Khi lao vào cứu mẹ, các con bất thành khiến 2 tay anh Minh bỏng nặng, phải băng bó chằng chịt. Trong tang lễ, anh Minh được bạn bè, người thân dìu lên xe tang. Nhìn cảnh tượng 4 chiếc linh cữu lần lượt đưa ra xe tang khiến nhiều người bật khóc. Anh Minh làm việc trong lực lượng công an. Sau vụ hỏa hoạn, dù 2 tay vẫn băng trắng xóa nhưng anh vẫn rời bệnh viện để cố gắng gượng đến tang lễ lo cho mẹ và các con - Ảnh: Báo Dân Trí Anh Minh suy sụp, liên tục khóc - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống Sau khi hoàn tất các thủ tục lễ viếng, người thân, hàng xóm, bạn bè lần lượt chào tiễn biệt các nạn nhân - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống 4 chiếc xe tang xếp hàng dài ở nhà tang lễ trong sự tiếc thương của nhiều người - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào lúc 7h44 ngày 13/5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Trung tâm thông tin chỉ huy điều động 4 xe chữa cháy, cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngay sau khi nhận tin vụ cháy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy; lãnh đạo Cục C07 Bộ Công an cũng có mặt để phối hợp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 7h49 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận, tìm kiếm, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy; đến khoảng 08h15 đám cháy cơ bản được dập tắt. Ngôi nhà bị hoả hoạn có diện tích khoảng 50m2, cao 3 tầng, 1 tum. Vụ cháy thiêu rụi 1 xe máy và nhiều tài sản trong nhà. Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên ngân vụ hỏa hoạn. Đồng thời, Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả.

Xót xa người thân gục ngã khóc ngất trong đám tang 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội Vào sáng ngày 14/5, không khí tang thương trong vụ 4 bà cháu tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội bao trùm khắp nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 103.

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