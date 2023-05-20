Cần Thơ: Cháy lớn tại xưởng gỗ rộng 400m2, thiêu rụi nhiều tài sản

Xưởng gỗ rộng 400m2 ở quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm, nhiều hộ dân sống cạnh đó buộc phải di dời tài sản trong đêm.
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Theo thông tin từ Báo điện tử VOV, vào khoảng 23 giờ ngày 19/5, người dân sống tại đường Lê Văn Xô, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ thấy khói bốc lên từ xưởng gỗ nên đã hô hoán và tìm cách chữa cháy nhưng bất thành.
Sau khoảng 30 phút thì ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm xưởng gỗ hàng trăm m2. Một số hộ dân sống cạnh đó buộc phải di dời tài sản trong đêm.
Theo một số hộ dân, vào khoảng 23 giờ, khi phát hiện vụ cháy người dân có gọi cửa nhưng không có ai trong xưởng gỗ và xưởng gỗ đã khóa trái cửa. Nhiều nhà dân sống cạnh đó sợ cháy lan nên đã chủ động di dời tài sản ra bên ngoài.
Dẫn tin từ Báo Dân Trí, nhận được tin báo, cảnh sát điều 10 xe chữa cháy chuyên dụng đến dập lửa. 2 tiếng sau, trận hỏa hoạn mới được khống chế.
Xưởng gỗ rộng 400m2 bị thiêu rụi, 2 căn nhà kế bên cháy xém, rất may không có thương vong về người.