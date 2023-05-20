Cần Thơ: Cháy lớn tại xưởng gỗ rộng 400m2, thiêu rụi nhiều tài sản

Xã hội 20/05/2023 11:59

Xưởng gỗ rộng 400m2 ở quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm, nhiều hộ dân sống cạnh đó buộc phải di dời tài sản trong đêm.

Theo thông tin từ Báo điện tử VOV, vào khoảng 23 giờ ngày 19/5, người dân sống tại đường Lê Văn Xô, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ thấy khói bốc lên từ xưởng gỗ nên đã hô hoán và tìm cách chữa cháy nhưng bất thành.

Cần Thơ: Cháy lớn tại xưởng gỗ rộng 400m2, thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh 1
Xưởng gỗ ở Cần Thơ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm - Ảnh:  Báo điện tử VOV

Sau khoảng 30 phút thì ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm xưởng gỗ hàng trăm m2. Một số hộ dân sống cạnh đó buộc phải di dời tài sản trong đêm.

Cần Thơ: Cháy lớn tại xưởng gỗ rộng 400m2, thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh 2
Xưởng gỗ rộng hàng trăm m2 đổ sập - Ảnh:  Báo điện tử VOV

Theo một số hộ dân, vào khoảng 23 giờ, khi phát hiện vụ cháy người dân có gọi cửa nhưng không có ai trong xưởng gỗ và xưởng gỗ đã khóa trái cửa. Nhiều nhà dân sống cạnh đó sợ cháy lan nên đã chủ động di dời tài sản ra bên ngoài.

Cần Thơ: Cháy lớn tại xưởng gỗ rộng 400m2, thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh 3
Lửa bùng cháy dữ dội thiêu rụi xưởng gỗ - Ảnh: Báo Dân Trí

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, nhận được tin báo, cảnh sát điều 10 xe chữa cháy chuyên dụng đến dập lửa. 2 tiếng sau, trận hỏa hoạn mới được khống chế. 

Cần Thơ: Cháy lớn tại xưởng gỗ rộng 400m2, thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh 4
Lực lượng chức năng đến hiện trường dập lửa - Ảnh: Báo Dân Trí

Xưởng gỗ rộng 400m2 bị thiêu rụi, 2 căn nhà kế bên cháy xém, rất may không có thương vong về người.

Quán cà phê tại Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt vào sáng cuối tuần

Quán cà phê tại Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt vào sáng cuối tuần

Vụ cháy nằm tại khu vực phố cổ, nhiều người qua lại nên khiến tuyến phố Phùng Hưng - Hàng Cót bị ùn ứ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin xã hội cháy lớn cháy xưởng gỗ

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 31 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt