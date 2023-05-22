Tại buổi làm việc, các em học sinh đã thừa nhận lỗi lầm của mình cũng như tính nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường vẫn sẽ cho phép nhóm học sinh được tiếp tục theo học bình thường. Tuy nhiên, Phòng GD & DDT huyện Ứng Hòa cùng lãnh đạo trường THCS Minh Đức thống nhất hạ một bậc hạnh kiểm các em học sinh tổ chức bắt nạt để răn đe, giáo dục các em. Lãnh đạo Phòng GD & ĐT cũng cho biết cần phải có hình thức kỷ luật nghiêm minh để tránh tái phạm các vấn đề bạo lực học đường .

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, vào chiều 22/5 Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, phòng GD & ĐT huyện Ứng Hòa cùng lãnh đạo trường THCS Minh Đức đã có buổi làm việc để ra quyết định xử lý các đối tượng liên quan trong vụ việc nhóm học sinh lớp 8 đánh hội đồng một bạn nữ ngay trong lớp học.

Nguyên nhân nữ sinh lớp 8 bị hội đồng được xác minh là do có hiểu lầm cá nhân dẫn tới hành động bạo lực là đánh bạn ngay trong lớp, đây là hành động bộc phát chứ không hề có tư thù cá nhân. Các em học sinh đã viết bản kiểm điểm cùng lời cam kết không tái phạm.

Clip vụ việc nữ sinh lớp 8 bị bắt nạt được đăng tải - Ảnh: Dân trí

Tại buổi làm việc với nhà trường, phụ huynh 3 học sinh không có ý kiến gì thêm về hình thức kỷ luật và cũng cam kết sẽ giáo dục con cái lại để tránh tái phạm.

Theo thông tin từ VietnamNet, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 11/5 tại lớp 8A1. Sự việc bắt đầu khi một nữ sinh lớp 8 Trường THCS Minh Đức (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị 4-5 học sinh khác đánh hội đồng ngay trong lớp học. Hai nữ sinh N.H.A và N.M.N đã đánh học sinh K.T.V bằng tay vào mặt và đầu. Thấy bạn K.T.V bị đánh, nam sinh D. (cùng lớp 8A1) đã dùng vỏ bình nước để che đỡ cho bạn. Một học sinh khác trong lớp đã dùng điện thoại quay lại và chia sẻ trên nhóm bạn.

Nạn nhân bị nhóm bạn đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu. Một nữ sinh sau đó còn có hành động lột áo nạn nhân. Khi có nam sinh tỏ ý can ngăn, nhóm học sinh này tiếp tục đánh cả cả nam sinh trên.

Các em khai nhận vì bạn K.T.V thường nói xấu bạn N.H.A và cho rằng bạn N.H.A đang ra oai, kèm theo đó bạn K.T.V cũng bị một bạn khác ném dép vào người nhưng lại tưởng bạn N.M.N ném. Từ hai lý do trên, bạn K.T.V tưởng nhóm N.H.A đang bắt nạt mình nên mới xảy ra xô xát giữa V. và nhóm của bạn A như trong đoạn clip.

Do hiểu lầm nên đã có sự xô xát giữa các nữ sinh, nhóm bạn đã đồng ý giảng hòa - Ảnh: VietnamNet

Ngày 17/5, 3 em cùng nhóm N.H.A và N.M.N đã được triệu tập tới trường để tường trình rõ sự việc cũng như nói chuyện về mức độ nghiêm trọng của hành động các em đã làm. Các em cũng đã nhận lỗi và ăn nă. Riêng với hai học sinh dẫn đầu thì trường yêu câu viết bản kiểm điểm cùng lời cam kết không tái phạm.

Hiện, sức khỏe và tâm lý của em K.T.V đã hoàn toàn ổn định và đi học bình thường.