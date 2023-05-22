Hóa đơn cốc trà hơn 100.000 đồng ở sân bay Nội Bài gây tranh cãi

Xã hội 22/05/2023 13:33

Một hóa đơn ăn uống trong nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài với bát phở bò có giá hơn 200.000 đồng, cốc trà giá hơn 100.000 đồng bất ngờ nhận được nhiều ý kiến tranh cãi của nhiều người.

Theo thông tin từ Báo Tri thức và Cuộc sống, mới đây, trên một diễn đàn lớn về ô tô xe máy, thành viên Trung Nam Đỗ đã chia sẻ hóa đơn ăn uống trong nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài vào ngày 19/5.

Theo hoá đơn thành viên trên đăng tải cụ thể có 3 bát phở bò tái có giá 29,4 USD (tương đương 690.000 đồng), 1 bát phở bò chín có giá 8,7 USD (tương đương 204.000 đồng), 1 cốc trà có giá 4,5 USD (tương đương 105.000 đồng), 2 ly cà phê nâu đá có giá 13,2 USD (tương đương 310.000 đồng), 1 ly nước cam có giá 6,7 USD (tương đương 157.000 đồng).

 

Tổng số tiền phải thanh toán cho hóa đơn trên là 62,5 USD (tương đương 1,466 triệu đồng). Sau khi đăng tải, bài viết của thành viên trên đã nhận được nhiều sự quan tâm cũng như nhiều ý kiến bình luận, tranh cãi của các thành viên trong diễn đàn.

 

Theo dân mạng, nhiều người cho rằng, mức giá như vậy là quá cao, là "chặt chém". Thành viên M.Đ.H có bình bình: "Ở sân bay nước ngoài giá cả không chênh là mấy. Vậy mà sân bay ở Việt Nam chém kinh thật" hay "Đừng thắc mắc làm gì khi ăn ở đó", nick nam T.N.A có viết.

 

Điều đáng nói, nhiều người phản ánh đồ ăn ở sân bay giá cao nhưng chất lượng chưa tương xứng. Tuy nhiên, một số thành viên cho rằng mức giá đó là hợp lý bởi tiền thuê mặt bằng tại sân bay đắt đỏ.

Thành viên Hà Đức Trường đánh giá, phở 200.000 đồng/bát cũng đúng thôi vì tiền thuê mặt bằng ở sân bay cao. Đồng quan điểm, thành viên Trần Xuân Phú cho biết đã ra sân bay xác định luôn là giá gấp đôi, gấp 3 lần so với bình thường, giá niêm yết công khai. Nếu thấy đắt có thể ăn, uống tạm món khác, đã dùng nghĩa là chấp nhận giá cao.

 

Hóa đơn cốc trà hơn 100.000 đồng ở sân bay Nội Bài gây tranh cãi - Ảnh 1
Tờ hóa đơn gây tranh cãi - Ảnh: Báo Tri thức và Cuộc sống

 

Dẫn tin từ Báo VietNamNet, trước đó, chuyện “mì chém”, “phở chặt” ở các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài vẫn thường xuyên diễn ra, khiến không ít thực khách lắc đầu ngao ngán về giá cả cũng như dịch vụ ăn uống ở các sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam đã nhiều lần mở các đợt rà soát giá dịch vụ phi hàng không tại các sân bay hay áp giá trần cho những dịch vụ phi hàng không ở sân bay, nhưng câu chuyện về bát phở hay tô mì tôm,... giá cao ngất ngưởng vẫn diễn ra.

Hiện nay, các đơn vị cung cấp dịch ăn uống tại sân bay khá nhiều, với dịch vụ khá phong phú, phù hợp với chi tiêu của khách đi lại bằng đường hàng không. Giá cả đều được niêm yết công khai.

Ngoài ra, khu vực lân cận sân bay cũng có nhiều dịch vụ để khách lựa chọn, thay vì vào sân bay ăn uống. Cùng với đó, các sân bay trang bị quầy nước miễn phí để khách không tốn tiền mua.

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