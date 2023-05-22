Bất ngờ: Mức xử phạt vụ suất bún chỉ có 2 cái chả giá 35.000 đồng ở Sầm Sơn

Ngày 22/5, vụ suất bún giá 35.000 đồng chỉ có vỏn vẹn 2 cái chả ở thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) trở thành chủ đề gây tranh cãi, được dư luận và cộng đồng mạng quan tâm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối ngày 21/5, ông Thiều Như Huynh – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Thanh Hoá) cho biết, đã nắm được thông tin du khách phản ánh một suất bún chả 35.000 đồng, nhưng chỉ có 2 miếng chả và 1 đĩa bún, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Suất bún với 2 cái chả mà vị khách chụp tại nhà hàng ở Sầm Sơn gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân trí Sau khi kiểm tra, xác định sự việc xảy ra tại nhà hàng Đ.P., địa chỉ đường Lê Thánh Tông, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. Nhà hàng có đủ điều kiện kinh doanh và có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước khi ăn, chủ quán cũng đã nói thẳng là suất 35K (35.000 đồng) chỉ được như thế thôi. Còn hình ảnh chụp lên còn thiếu rau, nước chấm nhưng khách chỉ chụp hình đưa bún và chả lên.

Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản xử lý quán ăn này do niêm yết giá bằng "K" là không đúng quy định nên đã yêu cầu chủ quán phải viết bằng chữ Việt Nam đồng. Với lỗi sai này, nhà hàng bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 750.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục, sửa chữa lại bảng niêm yết theo quy định. Bảng niêm yết giá của nhà hàng Đ.P. ghi sai quy định - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo nguồn tin từ VTV News, một khách hàng ghé nhà hàng Đ.P. để ăn sáng, đồng thời gọi suất bún chả.

Vị khách bất ngờ vì suất ăn chỉ vỏn vẹn có 2 cái chả. Đại diện nhà hàng trả lời, đã bán đúng giá niêm yết, đồng thời cho biết một suất bún ở đây bình thường cũng chỉ có đúng số lượng chả như vậy. Bài đăng của vị khách - Ảnh: VTV News Sau đó, vị khách đã đưa câu chuyện lên mạng xã hội, sự việc nhận được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, với giá bán 35.000 đồng/suất bún mà chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc chả là hơi đắt.

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