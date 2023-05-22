Tranh cãi suất bún 35.000 đồng chỉ có 2 miếng chả ở Sầm Sơn: Cơ quan chức năng nói gì?

Đời sống 22/05/2023 10:23

Ngay sau khi nhận được thông tin suất bún chả 35.000 đồng có 2 miếng chả ở Sầm Sơn, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xử phạt quán bún.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh suất bún chả 35.000 đồng nhưng chỉ có 2 miếng chả và 1 đĩa bún nhỏ ở Sầm Sơn gây tranh cãi.

Cụ thể, một du khách đi du lịch ở Sầm Sơn (Thanh Hoá) đã gọi suất ăn trên khi ăn sáng tại một nhà hàng. Tuy nhiên, người này "sốc" về phần ăn của mình và đã chụp lại hình ảnh tô bún để đăng lên mạng xã hội. Khách du lịch có ý kiến thì đại diện nhà hàng trả lời bán đúng giá niêm yết, đồng thời cho biết một suất bún ở đây bình thường cũng chỉ có đúng số lượng chả như vậy.

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Suất bún chả 35.000 đồng nhưng chỉ có 2 miếng chả và 1 đĩa bún nhỏ ở Sầm Sơn - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Sau khi thông tin về suất bún chả 35.000 đồng được lan truyền, đã dậy lên nhiều làm sóng trái chiều. Có ý kiến đồng cảm với nhà hàng khi chi phí thuê ở những điểm du lịch thường đắt đỏ, nhưng đa phần các ý kiến cho rằng 35.000 đồng mà có 2 miếng chả và 1 đĩa bún nhỏ là đắt...

Theo thông tin từ VTV News, tối ngày 21/5/2023, một lãnh đạo TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin phản ánh và đã vào cuộc xác minh.

Tranh cãi suất bún 35.000 đồng chỉ có 2 miếng chả ở Sầm Sơn: Cơ quan chức năng nói gì? - Ảnh 2
Hình ảnh khi chia sẻ đã gây lên làn sóng tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội - Ảnh: VTV News

Theo ông Thiều Như Huynh – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Thanh Hoá) qua kiểm tra, các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh đầy đủ, việc niêm yết giá đầy đủ. Trước khi ăn, chủ quán cũng đã nói thẳng là suất 35K (35.000 đồng) chỉ được như thế thôi. Còn hình ảnh chụp lên còn thiếu rau, nước chấm nhưng khách chỉ chụp hình đưa bún và chả lên.

Đồng thời, sau khi kiểm tra đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản xử lý quán ăn này do niêm yết giá bằng "K" là không đúng quy định nên đã yêu cầu chủ quán phải viết bằng chữ Việt Nam đồng.

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