Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau ngoài đời để giải quyết ân oán. Vụ việc dã man này đã làm rúng động cả tỉnh Hưng Yên vào tối hôm qua.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, vào hôm nay 21/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiết lộ những thông tin ban đầu về kết quả điều tra vụ án nhóm thanh niên dùng hung khí nguy hiểm đâm làm bị thương 2 người xảy ra trên đường Phó Đức Chính, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ Ngô Quang Ánh (sinh năm 2006, trú tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm) và Hà Mạnh Thắng (sinh năm 2007, trú tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ).

Cụ thể, chiều 15/5 Ánh lên mạng nói chuyện với Thắng. Trong quá trình nói chuyện trên mạng xã hội, giữa Ánh và Thắng xảy ra mâu thuẫn. Quá bực tức, hai thanh niên quyết định hẹn nhau tại vòng xuyến Văn Giang để giải quyết ân oán.



Các thanh thiếu niên gây ra vụ án bị cơ quan công an triệu tập để điều tra, xử lý - Ảnh: Báo Giao thông

Khoảng 21h cùng ngày, Ánh rủ thêm bạn đến khu vực gần cầu vượt ở khu đô thị Ecopark (thuộc huyện Văn Giang). Nhóm của Ánh chuẩn bị sẵn hung khí gồm phóng lợn, dao, tuýp sắt và kiếm để giao chiến.

Tuy vậy, ban đầu nhóm của Ánh bị nhóm của Thắng ném vỏ chai bia nên đã bỏ chạy. Khoảng 10 phút sau nhóm của Ánh quay lại đuổi theo nhóm Thắng và ép xe để nhóm Thắng ngã xe. Xe của nhóm Thắng đâm vào ô tô dang đậu bên đường nên bị mất lái và ngã 3 người trên xe.

Nhân cơ hội đó, nhóm Ánh dã dùng dao phóng lợn, tuýp sắt chém Hà Trung Đạt (sinh năm 2005, trú tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) và Nguyễn Đức Bắc (sinh năm 2005, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm). Hậu quả, Đạt và Bắc bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã tập trung lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra, triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc.

Cơ quan điều tra đã thu giữ phương tiện của các đối tượng, đồng thời tiến hành phân loại đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

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