Nguyên nhân bất ngờ vụ thanh niên chém người dã man sau tai nạn giao thông

Đời sống 21/05/2023 19:01

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau ngoài đời để giải quyết ân oán. Vụ việc dã man này đã làm rúng động cả tỉnh Hưng Yên vào tối hôm qua.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, vào hôm nay 21/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiết lộ những thông tin ban đầu về kết quả điều tra vụ án nhóm thanh niên dùng hung khí nguy hiểm đâm làm bị thương 2 người xảy ra trên đường Phó Đức Chính, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ Ngô Quang Ánh (sinh năm 2006, trú tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm) và Hà Mạnh Thắng (sinh năm 2007, trú tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ).

Cụ thể, chiều 15/5 Ánh lên mạng nói chuyện với Thắng. Trong quá trình nói chuyện trên mạng xã hội, giữa ÁnhThắng xảy ra mâu thuẫn. Quá bực tức, hai thanh niên quyết định hẹn nhau tại vòng xuyến Văn Giang để giải quyết ân oán.

Nguyên nhân bất ngờ vụ thanh niên chém người dã man sau tai nạn giao thông - Ảnh 1
Các thanh thiếu niên gây ra vụ án bị cơ quan công an triệu tập để điều tra, xử lý  - Ảnh: Báo Giao thông 

Khoảng 21h cùng ngày, Ánh rủ thêm bạn đến khu vực gần cầu vượt ở khu đô thị Ecopark (thuộc huyện Văn Giang). Nhóm của Ánh chuẩn bị sẵn hung khí gồm phóng lợn, dao, tuýp sắt và kiếm để giao chiến.

Tuy vậy, ban đầu nhóm của Ánh bị nhóm của Thắng ném vỏ chai bia nên đã bỏ chạy. Khoảng 10 phút sau nhóm của Ánh quay lại đuổi theo nhóm Thắng và ép xe để nhóm Thắng ngã xe. Xe của nhóm Thắng đâm vào ô tô dang đậu bên đường nên bị mất lái và ngã 3 người trên xe.

Nhân cơ hội đó, nhóm Ánh dùng dao phóng lợn, tuýp sắt chém Hà Trung Đạt (sinh năm 2005, trú tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) và Nguyễn Đức Bắc (sinh năm 2005, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm). Hậu quả, Đạt và Bắc bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã tập trung lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra, triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc.

Cơ quan điều tra đã thu giữ phương tiện của các đối tượng, đồng thời tiến hành phân loại đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân tại Long An hốt hoảng vì một thanh niên la hét, chửi bới sau đó tự đốt xe

Người dân tại Long An hốt hoảng vì một thanh niên la hét, chửi bới sau đó tự đốt xe

Vào ngày 21/5, một thanh niên tại Long An đột nhiên la hét dữ hội sau đó đã tự đốt xe máy của mình trước sự chứng kiến của nhiều người dân tại đó.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh niên đâm người dã man tin hot tin mới hỗn chiến trả thù

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 46 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 1 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới