Trong vòng 1 ngày ở Lâm Đồng đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 bé nhỏ tử vong, đều xuất phát từ ao tự đào để tưới tiêu, nuôi cá.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 20/5, tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 1 cháu bé tử vong. Cụ thể, sáng cùng ngày, cháu P.T.D.P (6 tuổi) ngụ thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm cùng anh trai và 2 em học sinh lớp 1 khác ra ao do người dân tự đào phía sau nhà chơi.

Tại đây cháu P.T.D.P không may trượt chân, ngã xuống ao và tử vong sau đó. Gia đình cháu P. rất khó khăn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Dẫn thông tin từ báo Dân sinh, tiếp đó, vào trưa cùng ngày, tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, lại xảy ra một vụ đuối nước khác làm cho bé K'Ya D. (4 tuổi) con vợ chồng anh Ka H., ngụ thôn 14, xã Hòa Bắc tử vong.

Những vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em xảy ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh đang gióng lên hồi chuông báo động đòi hỏi các cơ quan chức năng, toàn xã hội tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em. Đặc biệt là mùa Hè đến đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ trẻ bị đuối nước khi ra sông, suối, ao hồ để tắm và vui chơi. Cái ao nơi cháu K'Ya D. bị đuối nước - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về kiến thức, kỹ năng phòng tránh trẻ em bị tai nạn đuối nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và bản thân trẻ em về phòng, chống đuối nước. Trong một ngày tại tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm ở ao tự đào để tưới tiêu, nuôi cá làm cho 2 bé nhỏ tử vong - Ảnh: Báo dân sinh Bên cạnh việc chú trọng phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em trong nhà trường trước khi nghỉ hè, cha mẹ phải là những người đi đầu trong việc thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em và chủ động đưa trẻ đi học bơi cũng như các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1-ngay-xay-ra-2-vu-duoi-nuoc-khien-2-be-tu-vong-thuong-tam-o-lam-dong-584179.html