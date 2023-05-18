Nhảy xuống sông để chạy trốn cảnh sát, 2 con bạc tử vong do đuối nước

Xã hội 18/05/2023 11:05

Nhiều người đang tham gia đá gà bỏ chạy khi phát hiện công an ập vào kiểm tra. Trong số này có 2 người nhảy xuống sông, không may đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ báo Người lao động, vào ngày 17/5, ông Nguyễn Quang Lâm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là anh L.Q.T (34 tuổi, ngụ xã Nghĩa Điền) và người còn lại tên Đ (40 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi). Thi thể 2 nạn nhân được người dân thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền phát hiện vào trưa 17/5, trên sông Bàu Cọ, đoạn qua cầu 31 thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Nhảy xuống sông để chạy trốn cảnh sát, 2 con bạc tử vong do đuối nước - Ảnh 1

Một tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn huyện Tư Nghĩa bị công an địa phương triệt phá vào tháng 3/2023 - Ảnh: Báo Người lao động

Cũng theo thông tin từ báo Dân trí, 2 nạn nhân đuối nước tử vong là những người tham gia đá gà ăn tiền. Trưa 17/5, điểm đá gà này bị công an phát hiện nên các con bạc bỏ chạy, nhảy xuống sông trốn rồi gặp nạn.

"Công an xã phát hiện điểm đá gà ăn tiền trong vườn keo gần sông Bàu Giang. Điểm này có khoảng 20 người tham gia. Khi phát hiện công an xã đến kiểm tra, họ bỏ chạy thoát thân. Hai người nhảy xuống sông Bàu Giang bỏ trốn nhưng không biết bơi nên đuối nước", nguồn tin cho biết.

Tại hiện trường, Công an xã Nghĩa Điền thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đá gà ăn tiền và một số xe máy.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận, điều tra vụ việc theo thẩm quyền.

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Khi trẻ đi bơi tại khu vực được phép phụ huynh cần trang bị cho con kiến thức về các kỹ năng bơi lội, ứng cứu và đặc biệt là các phương tiện, vật dụng dùng để cứu hộ trong tình huống khẩn cấp.

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