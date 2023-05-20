Hải Phòng: Đi tắm sông, một học sinh lớp 8 đuối nước tử vong thương tâm

Xã hội 20/05/2023 12:44

Đến rạng sáng hôm nay (20/5), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em học sinh xấu số.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện xã Thái Sơn, huyện An Lão (TP. Hải Phòng) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể học sinh xấu số bị đuối nước vào chiều 19/5 trên sông Đa Bộ đoạn chảy qua địa bàn. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 16h30 chiều qua (19/5), em T.P.N (14 tuổi, học sinh lớp 8, trú tại Quán Rẽ, xã Mỹ Đức đến khu vực sông Đa Độ, đoạn chảy qua thôn Phủ Niệm 3, xã Thái Sơn (cùng huyện An Lão) để tắm. Trong quá trình tắm dưới sông, không may em N. bị đuối nước và mất tích.

Hải Phòng: Đi tắm sông, một học sinh lớp 8 đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân trên khu vực sông Đa Lộ - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao động, hồi 17h50 ngày 19/5, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông (Đội 5) Công an TP. Hải Phòng nhận được thông tin từ Trung tâm chỉ huy chữa cháy có 1 người đuối nước, mất tích tại khu vực sông Đa Độ ở địa chỉ Thôn Phủ Niệm 3, xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng.

Ngay lập tức, Đội 5 đã điều 1 xe cứu nạn cứu hộ dưới nước, 1 xuồng hơi cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tiến hành cứu nạn cứu hộ.

Đến 0h45 ngày 20/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao Công an huyện An Lão tiến hành khám nghiệm điều tra theo quy định.

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