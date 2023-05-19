Tìm thấy thi thể thiếu niên đuối nước ở hồ Nặm Cắt, Bắc Kạn

Xã hội 19/05/2023 09:54

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, 18 cán bộ chiến sĩ tham gia lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của nạn nhân

Dẫn tin từ Báo Gia đình & Xã hội, chiều ngày 18/5/2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Kạn nhận được tin báo của người dân về tai nạn đuối nước tại đập tiêu năng, hồ chứa nước Nặm Cắt, thuộc Bản Pẻn, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn.

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Sau hơn một giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Gia đình & Xã hội

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động 2 xe chuyên dụng và 18 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn cứu hộ. Người tử nạn được xác định là cháu T.N.K (SN 2008) trú tại thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn. Sau hơn một giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân, đưa lên bờ và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Tìm thấy thi thể thiếu niên đuối nước ở hồ Nặm Cắt, Bắc Kạn - Ảnh 2
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ Báo Lao Động, nguyên nhân ban đầu được xác định là do em K. đi tắm và bơi ra quá xa bờ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, thời điểm nắng nóng, các gia đình cần chú ý tới con em. Đồng thời, trang bị các kiến thức, kỹ năng bơi lội cho trẻ.

 

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