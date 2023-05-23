Lời khai gây phẫn nộ của nam thanh niên dụ dỗ bé gái 15 tuổi 'quan hệ người lớn'

Đời sống 23/05/2023 16:25

Quen bạn gái 15 tuổi qua mạng, đối tượng Nguyễn Quốc Danh đã nảy sinh tình cảm và phát sinh "quan hệ người lớn" với bạn gái chưa thành niên.

Theo thông tin từ Người đưa tin, vào ngày 23/5/2023, Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đã ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Danh (sinh năm 2004, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi (cụ thể từ 13 đến 16 tuổi).

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Quốc Danh đã làm quen được với em N. trên Facebook vào khoảng tháng 2/2023. Em N. sinh năm 2008, ngụ tại huyện Mang Thít. Làm quen được một thời gian thì tới 30/4 thì Danh và N. có hẹn gặp nhau tại nhà em N., tại đây hai đối tượng đã phát sinh quan hệ yêu đương và Danh ở nhà em N. tới sáng 1/5 mới trở về.

Lời khai gây phẫn nộ của nam thanh niên dụ dỗ bé gái 15 tuổi 'quan hệ người lớn' - Ảnh 1
 Đối tượng Nguyễn Quốc Danh tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Người đưa tin

Dẫn theo Báo Công an nhân dân, đến ngày 2/5 khoảng 21h em N. lại tiếp tục nhắn qua Facebook cho đối tượng Danh đến nhà vì bố mẹ đi vắng. Danh lập tức lái xe máy từ Đồng Tháp đến nhà bé gái và 2 lần xâm hại tình dục nạn nhân. 

Đến khuya ngày 2/5, gia đình trở về và phát hiện sự việc nên đã trình báo công an để xử lý đối tượng Nguyễn Quốc Danh.

Tại đồn Công an, Danh khai mình quen bạn gái kém tuổi qua Facebook và cả hai nảy sinh tình cảm với nhau nên đã làm "chuyện người lớn" với nhau. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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